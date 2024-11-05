Цены на куриное мясо зафиксируют в Алматы

В Алматы в целях реализации механизмов по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары АО "СПК "Алматы" заключило договор займа с птицефабрикой АО "Алатау-құс". В рамках договора в городе будут зафиксированы цены на мясо кур (окорочок и бедро) производителя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

"Цена продукции на полках в фирменных магазинах АО "Алатау-құс" и магазинах у дома в Алматы составит не более 1 100 тенге за килограмм", - заверили в акимате.

Общий объем контрактации – 1 818 тонн.

Срок стабилизации – 24 месяца.