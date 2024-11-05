Цены на куриное мясо зафиксируют в Алматы
Сегодня, 17:58
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Сегодня, 17:58Сегодня, 17:58
136Фото: акимат г. Алматы
В Алматы в целях реализации механизмов по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары АО "СПК "Алматы" заключило договор займа с птицефабрикой АО "Алатау-құс". В рамках договора в городе будут зафиксированы цены на мясо кур (окорочок и бедро) производителя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
"Цена продукции на полках в фирменных магазинах АО "Алатау-құс" и магазинах у дома в Алматы составит не более 1 100 тенге за килограмм", - заверили в акимате.
Общий объем контрактации – 1 818 тонн.
Срок стабилизации – 24 месяца.
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