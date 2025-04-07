Цены в Казахстане продолжают расти, и март 2025 года не стал исключением, передаёт BaigeNews.kz. По сравнению с прошлым годом тарифы на основные коммунальные услуги серьезно подорожали. Холодная вода подскочила на 88,4%, водоотведение - на 23,7%, а отопление центральное прибавило 19%. Горячая вода и электроэнергия стали дороже на 14,6% и 14,3% соответственно, а газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 13,3%. Мусор и содержание жилья также не обошлись без повышения - на 11,1% и 11%.

Однако коммунальные услуги - не единственная статья расходов. Услуги связи подорожали на 13,9%, здравоохранение - на 13,4%, а услуги по техническому обслуживанию авто - на 12,9%. Цены на отдых и спортивные мероприятия увеличились на 9,2%, а услуги общественного питания - на 11,3%. Даже проезд на железной дороге стал дороже на 23,6%, а в городском транспорте - на 11,2%.

Не обошло повышение и товары. Аудиовизуальное оборудование подорожало на 48%, ювелирные изделия - на 26,6%, а новые легковые автомобили — на 21,6%. Продукты тоже не пощадило: картофель подорожал на 66,4%, лук - на 32,2%, а капуста - на 27,3%. Но не все так плохо: гречка, яйца и морковь стали дешевле, хоть и не так существенно.

Инфляция в регионах тоже не радовала. В марте 2025 года уровень инфляции в столице составил 13,3%, а в Карагандинской и Акмолинской областях - 12,1% и 12% соответственно, что значительно выше среднего по республике.

Ранее мы сообщали, что инфляция ускорилась в Казахстане.