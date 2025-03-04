Спрос на недвижимость продолжает расти по всему миру, и Казахстан не исключение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom. Цены на жильё в республике показывают стабильный рост: в январе 2025 года стоимость нового жилья увеличилась на 4%, а вторичного - на 6%. В то же время инвестиции в недвижимость привлекают внимание за счёт высокой доходности и стабильности, особенно в многоквартирных домах, которые показывают отличные результаты как с точки зрения долгосрочного роста стоимости, так и немедленного денежного потока.

Прогнозы говорят о том, что мировой рынок недвижимости в 2025 году достигнет рекордных 654 трлн долларов США, с прогнозируемым ростом на 2,69% ежегодно до 2029 года. Жилая недвижимость остаётся самым привлекательным сегментом на этом рынке, а в Казахстане, по данным на январь 2025 года, цена за квадратный метр нового жилья составила 500 тыс тенге.

За последние 10 лет стоимость жилья на вторичном рынке выросла в 3 раза, а аренда - в 3,6 раза, что значительно опережает рост валютных курсов, например, доллар США подорожал лишь в 2,8 раза за тот же период. Такой рост цен, стабильный и без резких колебаний, делает недвижимость привлекательным инструментом для инвестиций в условиях экономической турбулентности.

Однако прогнозируется, что в ближайшее время рост цен продолжится. Это связано с планируемым повышением НДС в Казахстане, что, по прогнозам, ускорит инфляцию на 2,5%-3%. Также, спад активности в секторе МСП и рост цен на стройматериалы могут дополнительно подтолкнуть стоимость жилья вверх. К тому же, демографические факторы, такие как активная урбанизация и высокая рождаемость, а также глобальный спрос на стабильные инвестиционные инструменты, способствуют укреплению рынка недвижимости.