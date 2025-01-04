Цена газа на европейских рынках выросла до 50,3 евро за мегаватт-час. Это самый высокий показатель с октября 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

Цены пошли вверх на фоне прекращения поставок российского газа через Украину в связи с окончанием контракта на транзит и нежеланием киевских властей его продлевать.

Второй причиной, как говорится в публикации, стала приостановка работы крупного завода по сжижению газа в норвежском Хаммерфесте.

В Еврокомиссии заявляют, что угрозы дефицита газа нет. Поставки в Центральную Европу обеспечиваются по альтернативным маршрутам через Германию и Италию, а также за счет отбора из хранилищ.