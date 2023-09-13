Цены на билеты лоукостера Fly Arystan шокировали депутата мажилиса

Депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев раскритиковал цены на авиабилеты отечественного лоукостера Fly Arystan. По его словам, по некоторым направлениям их стоимость доходит до 97 тысяч тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Бейсенбаев напомнил, что в 2019 году, когда создавался первый отечественный лоукостер, в мажилис пришли руководители министерства индустрии, Комитета гражданской авиации и заверяли, что цель компании – составить конкуренцию дорогостоящим рейсам и продавать билеты по доступной цене, не превышающей 10 тысяч тенге.

"На самом деле конкуренции не было, билеты оказались не дешевле, чем у Air Astana и других, что вызвало недовольство пассажиров. Даже бухгалтерия этих двух компаний не разделена, у двух компаний один владелец, это монополия. Конечно, эти две компании не могут конкурировать друг с другом. На некоторых направлениях стоимость билетов на Fly Arystan составляет от 37 тысяч до 97 тысяч тенге, например, от Астаны до Актобе или Атырау. Цены на билеты лоукостера такие же, как и у других авиакомпаний, которые не считаются лоукостерами. При таких ценах можно летать на бортах других авиакомпаний, и в стоимость будет входить ручная кладь до 10 килограммов, багаж до 23 килограммов, вода, а также бесплатное право выбора места для сидения", - отметил мажилисмен.

В Казахстане, отметил он, чтобы купить дешёвый авиабилет, пассажиры должны приобретать его за три недели до вылета. Но при возникновении непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем или по семейным причинам, граждане сталкиваются с высокой стоимостью авиабилетов.