Стоит ли ждать казахстанцам повышения цен на бензин, в кулуарах Мажилиса рассказал депутат, передает BaigeNews.kz.

Ерлан Саиров считает, что этот вопрос необходимо рассматривать с разных сторон. С одной из них, в Казахстане топливо дешевле, чем в соседних странах.

"В Узбекистане бензин стоит где-то 480 тенге за литр. В Кыргызстане у нас дешевле, дороже, чем у нас. И это создает экономические перекосы для Казахстана. Но в то же время мы должны понимать, что мы не должны бить по карманам наших граждан. Поэтому нам надо искать оптимальную модель, чтобы наши граждане не пострадали и в то же время, была экономическая эффективность", - ответил на вопрос журналиста депутат.

Без экономической эффективности не будет и развития, отметил парламентарий. А также высказался о дешевой электроэнергии, которая необходима Казахстану здесь и сейчас.