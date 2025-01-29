Цены на бензин: стоит ли казахстанцам ожидать повышения
Депутат высказался и о дешевой энергии для развития Казахстана.
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Стоит ли ждать казахстанцам повышения цен на бензин, в кулуарах Мажилиса рассказал депутат, передает BaigeNews.kz.
Ерлан Саиров считает, что этот вопрос необходимо рассматривать с разных сторон. С одной из них, в Казахстане топливо дешевле, чем в соседних странах.
"В Узбекистане бензин стоит где-то 480 тенге за литр. В Кыргызстане у нас дешевле, дороже, чем у нас. И это создает экономические перекосы для Казахстана. Но в то же время мы должны понимать, что мы не должны бить по карманам наших граждан. Поэтому нам надо искать оптимальную модель, чтобы наши граждане не пострадали и в то же время, была экономическая эффективность", - ответил на вопрос журналиста депутат.
Без экономической эффективности не будет и развития, отметил парламентарий. А также высказался о дешевой электроэнергии, которая необходима Казахстану здесь и сейчас.
"Президент поставил четкую задачу: удвоение ВВП к 2029 году. Для того чтобы это сделать строится 15 крупных заводов. А для строительства и эксплуатации этих заводов нам нужна дешевая отечественная электроэнергия. А сегодня мы электроэнергию, к большому сожалению, импортируем. На самом деле атомная энергия, она дешевле и она более экологичнее, чем вот эти источники энергии, которые сегодня существуют", - пояснил Ерлан Саиров.