Цены на авиаперелёты по Казахстану поднялись на 17%

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В двух регионах рост цен составил более 50%.

Стоимость авиабилетов, купленных в 2022 году, в некоторых городах Казахстана выросла на 16,8 процента по сравнению с 2021 годом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской области: сразу плюс 67 процентов. В тройку антилидеров также попали Абайская (плюс 57,3 процента за год) и Костанайская (плюс 43,2 процента) области.

Из 20 регионов РК только в Улытауской и Алматинской областях наблюдался спад цен: на 20,8 процента и на 3,9 процента соответственно.

За январь–декабрь 2022 года авиакомпании перевезли 11 миллионов пассажиров — на 16,5 процента больше, чем годом ранее. Наибольшие показатели были зафиксированы в Алматы: 7,4 миллиона человек, плюс 11 процентов за год. Следом идут Шымкент (три миллиона человек) и столица (562,5 тысячи человек).

Пассажирооборот достиг 20,1 миллиарда пкм — на 35,7 процента больше, чем годом ранее.

По итогам января–декабря прошлого года перевозки груза и багажа воздушным транспортом составили 24,5 тысячи тонн — на 27,9 процента меньше, чем годом ранее. Грузовые авиаперевозки зафиксированы только в трёх регионах страны — Алматы (14,7 тысячи тонн), Шымкенте (6,3 тысячи тонн) и Астане (3,5 тысячи тонн).

Грузооборот за январь–декабрь составил 54,4 миллиона ткм — на 33,3 процента меньше, чем в предыдущем году.

В 2023 году будут запущены новые международные рейсы, сообщает МИИР РК. Полностью восстановлены и превышены объёмы внутренних перевозок "докоронакризисного" уровня (57 маршрутов, 687 рейсов в неделю).

Возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.