Цены на аренду жилья поднимают сами казахстанцы — Жамаубаев

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В повышении цен на аренду жилья виноваты сами казахстанцы. Так считает министр финансов – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, андодатели жилых помещения относятся к сектору малого бизнеса, а он защищен от проверок мораторием. Но и без него у предприимчивых владельцев квартир есть лазейки.

"Люди могут сказать, что не сдают квартиру, и там живут их родственники. Что в таких случаях делать. Разные ситуации бывают. Нужно всё это проверить, и потом будут приниматься соответствующие меры", - отметил он.

Спикер добавил, что все переживают из-за сложившейся на рынке жилья ситуации, и отметил, что цены на арендное жильё повышают владельцы квартир, сами граждане Казахстана.