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Цены на аренду жилья поднимают сами казахстанцы — Жамаубаев
В повышении цен на аренду жилья виноваты сами казахстанцы. Так считает министр финансов – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, андодатели жилых помещения относятся к сектору малого бизнеса, а он защищен от проверок мораторием. Но и без него у предприимчивых владельцев квартир есть лазейки.
"Люди могут сказать, что не сдают квартиру, и там живут их родственники. Что в таких случаях делать. Разные ситуации бывают. Нужно всё это проверить, и потом будут приниматься соответствующие меры", - отметил он.
Спикер добавил, что все переживают из-за сложившейся на рынке жилья ситуации, и отметил, что цены на арендное жильё повышают владельцы квартир, сами граждане Казахстана.
"Никто же извне не портит, это казахстанцы поднимают цены другим казахстанцам. Мы не можем ущемлять права одних граждан, защищая других. Нужно рассматривать в рамках закона. Если возникнет такая необходимость, то мы предложим внести изменения в мораторий", - заявил министр.
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