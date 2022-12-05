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Цены на аренду: что изменилось к декабрю
Аренда жилья в Казахстане с 24 ноября по 1 декабря подешевела ещё на 2 %, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Krisha.kz, за неделю ставки снизились в 11 городах, где проводится мониторинг.
Максимальное снижение произошло:
— в Уральске: —6.2 %, до 2 708 тг за 1 кв. м;
— Костанае: —4.7 %, до 3 174 тг;
— Петропавловске: —4.7 %, до 2 600 тг;
— Алматы: —3.1 %, до 6 250 тг;
— Астане: —2.5 %, до 4 062 тг.
На 1 декабря цены на аренду ещё не вернулись на доажиотажный уровень (начало сентября).
Наибольший разрыв остаётся в Костанае (+24.6 %), Павлодаре (+16.9 %), Алматы (+16.1 %), Астане (+11.7 %).
В Караганде, Актобе, Актау, Атырау цены почти пришли в норму, разница с сентябрём составляет не более 5 %.
Итого к пику ажиотажа, который наблюдался в каждом городе в разные дни с конца сентября до середины октября, цены в среднем по РК откатились на 28.8 %.
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