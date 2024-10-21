Цены бьют фонтаном: питьевая вода подорожала на 14% за год

За январь–август текущего года в Казахстане произвели 2,2 млрд литров безалкогольных напитков —на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В том числе на производство минеральной и газированной воды пришлось 518,4 млн литров, на прочие безалкогольные напитки — 1,7 млрд литров.

В региональном разрезе наибольший объём выпуска безалкогольных напитков продемонстрировала Алматинская область: 1,2 млрд литров, годовой рост — на 6,1%. Этот регион обеспечил сразу 51,3% всего выпуска в секторе по стране.

На второй и третьей строчках расположились Шымкент (272,3 млн литров, плюс 4,5%) и Астана (256,6 млн литров, минус 16,2%).

В целом отечественные компании обеспечивают казахстанцев водой и напитками в достаточной мере. Так, по итогам января–июля текущего года предприятия страны обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на минеральные воды и безалкогольные напитки на 87,7%, против 86,9% годом ранее.

Доля импорта составила 12,3%. За семь месяцев текущего года импорт сократился на 5,8%, до 273,1 млн литров. Экспортировали из РК 253,8 млн литров прохладительных безалкогольных напитков, годовой рост — на 7,8%.

Реализация на внутреннем рынке составила 2 млрд литров — практически столько же, сколько и годом ранее (всего на 0,6% меньше).

Что касается цен, здесь радоваться особо нечему. Прохладительные напитки и соки подорожали в годовой динамике на 11,7%.

В региональном разрезе цены выросли заметнее всего в Северо-Казахстанской области: сразу на 17,4% за год. В тройку антилидеров также вошли Карагандинская (на 16,8%), Западно-Казахстанская (на 15,3%), Мангистауская (на 13,7%) и Алматинская (на 13,5%) области.

Наименьшее удорожание было отмечено в Улытауской области: на 5,7%.

Минеральная и питьевая вода выросла в цене на 14,4%, прохладительные напитки — на 11,6%, соки — на 10,8%. Если рассматривать более подробную разбивку по видам, можно отметить, что минеральная вода подорожала на 14,7%, питьевая — на 13,6%, газированные напитки — на 11,9%, негазированные — на 10%.