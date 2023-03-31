Цены будут сумасшедшие - фармацевты опасаются подорожания лекарств в Казахстане

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Некоторые лекарства, мази и растворы могут значительно подорожать в Казахстане, такие опасения высказали фармацевты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.

В основном изменение цены коснётся ассортимента аптечных производств. Сейчас в стране таких предприятий 126.

Все дело в проекте новых требований регистрации и сертификации импортных фармацевтических субстанций. Его предложили прописать в ходе ревизии нормативно-правовых актов.

Сейчас сырьё на 99,9 процента импортное. Из Европы, Китая, России его ввозят по международным сертификатам заводов производителей. Однако местная регистрация - процедура долгая и дорогостоящая. Особенно если субстанции нужны для редких препаратов, производимых в небольших объемах.

"Когда это всё вступит в силу, если вступит, мы просто закроемся. Мы не сможем работать, потому что цены на субстанции в Казахстане будут сумасшедшие. Они не дадут возможности нам работать. Если предположить, что каждую завезённую субстанцию мы должны будем зарегистрировать в установленном законом порядке, то по грубым даже нашим подсчётам, цена увеличится минимум в пять раз", - сказала директор фармацевтической компании Ольга Цейц.

В Минздраве эти заявления считают преждевременными.