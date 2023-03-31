Цену на макароны снизили в СКО

Фото: pixabay.com

В Северо-Казахстанской области выявили факт излишнего посредничества при реализации макаронных изделий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По информации департамента экономических расследований, в регионе действует комиссия по расследованию посреднических схем при реализации социально значимых продовольственных товаров. Ведомство совместно с акиматом области проводит аналитическую работу по установлению излишних посредников.

"В ходе анализа департаментом выявлен факт излишнего посредничества при реализации макаронных изделий от производителя до непосредственных субъектов торговли через 2-3 аффилированных посредников, что сказывалось на увеличении конечной стоимости продукции. По инициативе департамента в адрес производителя уполномоченным органом внесено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции. На сегодня производителем уведомление исполнено в полном объёме. Благодаря совместно проведенной профилактической работе достигнут результат поставки продукции напрямую предпринимателям области, исключив необоснованных посредников", - говорится в сообщении.

К слову, цена макаронных изделий этого производителя в магазинах и сети супермаркетов снизилась почти на 40 процентов - с 490 тенге до 355 тенге.