Центры приёма граждан открыли в Западно-Казахстанской области

При акиматах ЗКО, Уральска и Бурлинского района открыли центры приёма граждан, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы ведём работу по реализации концепции президента "Слышащее государство". Одним из инструментов, демонстрирующих открытость государственных органов, является личный приём граждан. В прошлом году представители местных исполнительных органов области лично приняли 7 746 человек. Подобные центры будут способствовать своевременному решению актуальных вопросов граждан", - отметил аким области Нариман Турегалиев.

В одном из центров глава региона принял граждан, записавшихся на приём. Многие из них озвучили личные вопросы. Аким дал поручения руководителям соответствующих органов по решению проблем.

В центре приёма граждан в рамках компетенции областных управлений будут проводиться консультации, личные приёмы по предварительной записи вести аким области и его заместители, руководители всех областных управлений и территориальных департаментов.

Также в центре работают сотрудники областных управлений, акимата гУральска и государственной корпорации "Правительство для граждан".