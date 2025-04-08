По всей стране активно проводятся противопаводковые мероприятия. По данным МЧС с начала марта откачано свыше 2,9 миллиона кубометров воды и очищено более 800 километров водоотводных каналов. Без транспортного сообщения остаются 24 населённых пункта, эвакуированы 286 человек. Также пострадавшим от паводков жителям помогают местные акиматы и волонтёры. О том, какую помощь они оказывают на месте ЧП, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Больше всех от паводков пострадала Акмолинская область. Здесь из-за подъёма воды в реках Колутон и Баксук произошло наводнение сразу в нескольких сёлах. В селе Старый Колутон Астраханского района затопило 10 дворов. В селе Жанатурмыс вода зашла в семь домов – 12 человек эвакуировали.

Также вода перелилась через дорогу, ведущую к селу Караколь. Из-за этого сёла Караколь и Новый Колутон остались без транспортного сообщения. Сейчас там ведутся работы по откачке воды и укладке мешков с песком.

Фото: акимата Астраханского района

На месте работают спасатели и волонтеры. Они откачивают воду, прокладывают канавы для стока и укладывают мешки с песком, чтобы не допустить новых затоплений. В свою очередь, пострадавшим оказывают гуманитарную помощь.

"В связи с паводковыми явлениями на территории района оказывается комплексная гуманитарная помощь пострадавшим, включая поставку продуктов питания, моющих средств, питьевой воды и других необходимых товаров. На месте работают службы, предоставляющие медицинскую помощь, чтобы обеспечить безопасность и здоровье граждан", - рассказали в пресс-службе акимата Астраханского района.

Кроме того, при необходимости, пострадавшим также оказывается помощь психолога. В район также привозят питьевую воду, а на случай, если отключат свет, уже подготовлены генераторы. На берегу реки установили специальную машину, с помощью которой следят за ситуацией и координируют действия спасателей.

"Ситуация находится под контролем местного исполнительного органа, который координируют работы и обеспечивают оперативное реагирование на возникшие проблемы. Все необходимые меры принимаются для устранения последствий паводков и помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации", - добавили в акимате района.

Фото: МЧС РК

В Буландынском районе, в селе Ивановка, подтопило шесть частных домов. Жители были эвакуированы, воду удалось отвести. Провели углубление обводного канала, и уровень воды стал снижаться.

В селах Капитоновка и Новобратское (Буландынский район) из-за подъёма воды в реках Баксук и Аршалы заранее эвакуировали 111 человек, среди них 22 ребёнка. Домашний скот отогнали в безопасное место.

В Аппарате акима Буландынского района сообщили, что местные власти продолжают принимать участие в эвакуации, развернуты оперативные штабы, куда могут обратиться жители за помощью.

"Начата работа по обследованию подтопленных домов для организации выплаты социальной помощи, принимаются заявления с необходимым пакетом документов. На сегодня принято 27 заявлений. Размер социальной помощи составляет 196 600 тенге", - рассказали в акимате Буландынского района.

Также в акимате подчеркнули, что предусмотрена финансовая помощь детям школьного возраста из семей пострадавших в подтопления. Сумма помощи на одного ребенка составляет 46 228 тенге.

При этом в городе Атбасар затопило дачные участки из-за резкого таяния снега и повышения уровня воды в реке Жабай. На местах организовано круглосуточное дежурство, продолжаются работы по защите от воды.

В Сандыктауском и Буландынском районах прошли взрывные работы для предотвращения ледяных заторов на реках Жабай и Баксук. В Актюбинской и Северо-Казахстанской областях продолжается укладка мешков с песком и других защитных материалов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает оперативно реагировать на изменения и угрозы паводковой ситуации, чтобы защитить население и инфраструктуру.