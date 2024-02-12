Центризбирком зарегистрировал депутата мажилиса Кошмамбетова

Постановление о регистрации депутата мажилиса парламента Айтуара Кошмамбетова приняли на заседании Центральной избирательной комиссии РК, передаёт BaigeNews.kz.

ЦИК постановила передать вакантный мандат депутата члену общественного объединения "Партия Respublica" Кошмамбетову Айтуару Аскаровичу, зарегистрировать его депутатом мажилиса и вручить соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

В ходе заседания председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что в соответствии со статьёй 24 Конституционного закона "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

Абдиров, вручая удостоверение и нагрудный знак Кошмамбетову, пожелал ему успехов в работе в составе депутатского корпуса.