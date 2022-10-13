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  • Центризбирком отказал Хайрулле Габжалилову в регистрации кандидатом в президенты Казахстана
abai.kz Сегодня, 11:55
428
Фото: abai.kz

Центризбирком отказал Хайрулле Габжалилову в регистрации кандидатом в президенты Казахстана

Центральная избирательная комиссия отказала Хайрулле Габжалилову в регистрации кандидатом в президенты Казахстана, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Центризбиркома.

 Он не соотвествует требованиям, предъявляемым к депутаам согласно Конституции и Конституционного закона "О выборах".

Хайруллу Габжалилова выдвигало РОО “Объединение оралманов “Асар”.

  ЦИК постановила:

  • 1. Установить, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Габжалилов Хайрулла Мугавияевич не соответствует предъявляемым к нему Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" требованиям.
  • 2. Отказать Габжалилову Хайрулле Мугавияевичу в регистрации кандидатом в Президенты Республики Казахстан. 
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#ЦИК #выборы президента
Журналист
Сегодня, 11:55
428
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