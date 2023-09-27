Центральные улицы перекроют в Алматы

30 сентября и 1 октября в Алматы будет ограничено движение по многим центральным улицам и проспектам. В городе пройдёт марафон, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате мегаполиса, движение будут открывать по мере прохождения дистанции спортсменами.

С 6:00 30 сентября до 18:00 1 октября по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения.

1 октября будет перекрыто движение по следующим направлениям: