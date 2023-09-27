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Центральные улицы перекроют в Алматы

Вчера, 17:05
АВТОР
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пресс-служба акимата Алматы Вчера, 17:05
Вчера, 17:05
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Фото: пресс-служба акимата Алматы

30 сентября и 1 октября в Алматы будет ограничено движение по многим центральным улицам и проспектам. В городе пройдёт марафон, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате мегаполиса, движение будут открывать по мере прохождения дистанции спортсменами.

С 6:00 30 сентября до 18:00 1 октября по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения. 

1 октября будет перекрыто движение по следующим направлениям:

  • с 7:00 до 10:40 - проспект Назарбаева (от Сатпаева до аль-Фараби). Альтернативный проезд по проспекту Достык в оба направления.
  • с 7:00 до 11:10 проспект аль-Фараби (от Назарбаева до Шашкина). Южная сторона открыта для движения транспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении по проспекту Абая.
  • с 7:00 до 13:30 проспект аль-Фараби (от Шашкина до Саина). Южная сторона открыта для движения. Альтернативный проезд в восточном направлении по проспекту Абая.
  • с 7:00 до 13:00 улица Саина (от аль-Фараби до Абая). Западная сторона открыта для движения. Альтернативный проезд в северном направлении по улице Момышулы.
  • с 7:00 до 13:30 проспект Абая (от Саина до Байтурсынова). Северная сторона открыта для движения. Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по проспекту аль-Фараби, улицам Толе би, Курмангазы, Кабанбай батыра.
  • с 7:00 до 14:00 улица Байтурсынова (от Абая до Сатпаева). Альтернативный проезд по улице Байзакова.
  • с 7:00 до 13:30 улица Сатпаева (от Байтурсынова до Желтоксан). Альтернативный проезд в западном направлении по проспекту Абая, в восточном направлении - по улице Курмангазы.
  • с 7:00 до 10:35 улица Сатпаева (от Байзакова до Байтурсынова). Альтернативный проезд в западном направлении по проспекту Абая, в восточном направлении - по улице Курмангазы.
  • с 7:00 до 10:35 улица Шашкина (от проспекта аль-Фараби до улица Тимирязева). Альтернативный проезд по улице Маркова.
  • с 7:00 до 10:35 улица Тимирязева (от Шашкина до Байзакова). Альтернативный проезд в западном направлении по проспекту Абая, в восточном направлении - по проспекту аль-Фараби.
  • с 7:00 до 10:35 улица Байзакова (от Тимирязева до Сатпаева). Альтернативный проезд в северном направлении по улице Ауэзова, в южном направлении - по улице Манаса.

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