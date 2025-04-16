Страны Центральной Азии должны активнее развивать совместные медиаинициативы, укреплять культурные и информационные связи и формировать общее цифровое пространство. Об этом заявил Асаджон Ходжаев, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан, выступая на II Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, сегодня Центральная Азия представляет собой уникальное культурно-туристическое пространство, объединённое общей историей, традициями и духовными ценностями.

"Развитие медийных и гуманитарных связей играет не только экономическую, но и стратегическую роль. Мы должны уделять больше внимания воспитанию чувства сопричастности, сплочённости и осознания общей ответственности за будущее народов региона", - отметил Ходжаев.

Он подчеркнул, что одной из ключевых инициатив является создание международной медиаплатформы, посвящённой истории и культуре стран Центральной Азии.

"Мы обладаем большим потенциалом для углубления сотрудничества и реализации значимых совместных проектов. Уже сегодня подписаны дорожные карты и планы взаимодействия с Казахстаном. Также нам важно продолжать работу по подготовке совместных меморандумов и соглашений", - сообщил он.

Асаджон Ходжаев отметил, что Узбекистан активно развивает трансляцию зарубежных телеканалов. В частности, в прошлом году в стране начали вещание каналы из Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Однако, по его мнению, необходимо систематизировать эту работу и объединить усилия вокруг общей медиаплатформы.

"Мы поддерживаем инициативу создания общего телеканала на базе уже существующих вещателей, чтобы он отражал интересы всех стран региона и способствовал расширению культурного диалога", - сказал он.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить информационной безопасности и борьбе с противоправным контентом в социальных сетях.

"Казахстан уже принял ряд законов, направленных на создание безопасной интернет-среды. Эти меры интересны всем справедливым и ответственным государствам. Мы изучаем опыт Казахстана и рассматриваем возможность внедрения аналогичных законов", — пояснил Ходжаев.

Завершая выступление, он выразил надежду, что Центрально-Азиатский медиафорум станет платформой для выработки общих решений и укрепления регионального диалога.

"Я уверен, что этот форум поспособствует развитию новых форматов сотрудничества и углублённому взаимопониманию между странами Центральной Азии и Европой", - заключил он.

Ранее министр культуры и информации Аида Балаева, выступая на Центрально-азиатском медифоруме в Астане, сообщила о том, что страны Центральной Азии рассматривают возможность запуска совместного телеканала.

На площадке форума собрались руководители медиасферы и ведущие эксперты из стран Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также из Азербайджана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.

В течение двух дней участники медиафорума обсудят на панельных сессиях актуальные вопросы развития отрасли.