Съёмочная группа центрального телевидения Китая CCTV-4 приступила к работе над новым документальным фильмом о Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV. Проект под названием "Общий дом" реализуется в рамках подготовки ко второму саммиту "Центральная Азия – Китай", который пройдёт в этом году в Астане.

Фильм обещает стать настоящим визуальным путешествием по знаковым местам Казахстана: съёмки уже проходят в Алматы и его живописных окрестностях. В кадр попадут горный курорт Шымбулак, ущелье Горельник с визит-центром, Иле-Алатауский национальный парк и другие уникальные природные локации.

Но проект - это не только про природу и архитектуру. Зрителей ждут живые истории: интервью с экспертами по экотуризму, гастрономии, а также с самими жителями, рассказывающими о своей повседневной жизни и культуре.

Особое внимание в фильме будет уделено теме сохранения биоразнообразия. В Иле-Алатауском нацпарке казахстанские специалисты поделятся опытом в охране редких животных, включая снежного барса, который находится под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу.

Фильм также расскажет о многовековых культурных связях и дружбе между странами Центральной Азии и Китаем. Документальный цикл будет состоять из шести эпизодов - по одному на каждую страну региона и Китай. Премьера запланирована на национальных телеканалах всех шести стран, включая Казахстан.

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