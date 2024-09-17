Центральноазиатские лидеры прибывают в Астану для участия в саммите с Шольцем

Сегодня, 17 сентября, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в Астану для участия во Встрече глав государств "Центральная Азия – Федеративная Республика Германия", передаёт BaigeNews со ссылкой на prezident.tj.

"В международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона тепло встретили Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и другие официальные лица. В честь высокопоставленного гостя площадь аэропорта была украшена государственными флагами и выстроен Почётный карау", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Астану прибыл с рабочим визитом президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

"Борт главы государства приземлился в международном аэропорту столицы Казахстана. Президента Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев и другие официальные лица. В международном аэропорту выстроен почетный караул", - сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана.