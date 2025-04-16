Центрально-азиатский медиафорум начал работу в Астане
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Второй Центрально-Азиатский медиафорум проходит в Астане, передает BaigeNews.kz.
На площадке форума собрались руководители медиасферы и ведущие эксперты из стран Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также из Азербайджана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.
В течение двух дней участники медиафорума обсудят на панельных сессиях актуальные вопросы развития отрасли.
Среди ключевых тем – поиск новых точек роста и сотрудничества для СМИ центральноазиатских стран, тенденции глобальных медиа, формирование информационного ландшафта будущего.
Особое внимание будет уделено цифровой трансформации медиа в эпоху искусственного интеллекта и больших данных, а также роли социальных сетей в продвижении имиджа страны.
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