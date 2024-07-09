Центральная Азия стала более заметна на карте мира - посол Евросоюза в Казахстане

Посол Европейского Союза в Казахстане Кестутис Янкаускас заявил, что Центральная Азия, в том числе Казахстан, становится привлекательной для европейского туриста, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Центральная Азия стала более видима, более известна, заметна на карте мира. Шёлковый путь - это то, с чем люди в Европе хорошо знакомы. Кто-то меньше, кто-то больше слышал о нём. В общем-то люди хотели бы узнать, куда они могли бы поехать, в какое интересное и знаковое место, где они до этого ещё не были. Европейцы заново открывают для себя этот регион", - сказал посол Евросоюза в Казахстане.

Он добавил, что Центральной Азии действительно есть что предложить. В частности, европейцев привлекают культура номадов, красивая и разнообразная природа, активный туризм. Кроме того, весьма привлекательны проводимые здесь масштабные мероприятия. К примеру, предстоящие Всемирные игры кочевников.

"Я уже три года в Казахстане. Я постарался посетить максимальное количество каких-то интересных мест в стране. Но всё ещё не все посетил. Регион стабильный, безопасный. Одно из свойств Центральной Азии - гостеприимство. Уникальная природа - горы, пустыни. Здесь всего очень много", - сказал посол.

В этой связи весьма кстати придётся проект, реализуемый Европейским Союзом и Региональным офисом ЮНЕСКО в странах Центральной Азии.

"Если кто-то приедет в Центральную Азию, как сделать так, чтобы человек выбрал одну или несколько стран, где объединялось разное наследие, но единой темой. Во время этого проекта мы работали над восстановлением, реставрированием объектов, обозначением, инвентаризацией, представлением этих объектов туристам, сохранением уникальных особенностей и характеристик. Маркетинг, презентация объектов - это тоже очень важно. Доступность онлайн, оффлайн материалов, обучение местных гидов, музейных специалистов, бизнес-представителей - что и как производить, как упаковывать, как продвигать, что интересно туристам", - отметил Кестутис Янкаускас.

Вместе с тем, отмечено, что реализация проекта позволит привлечь в страны Центральной Азии еще больше туристов, что в свою очередь положительно отразится на экономическом развитии стран.

"Чем больше туристов из Европы приезжают в этот регион, тем больше будет связей между Европейским Союзом и Центральной Азией. Тем больше туристы будут приносить сюда свои деньги. То есть на аренду машины, проживание, еду, культурные объекты. Это отличный приток ресурсов для местного населения. В этом смысле, я думаю, этот проект смог воздействовать на разные аспекты жизни региона. Не только на туристов из других регионов, но и внутренних туристов. Сейчас постоянно увеличивается количество туристов из Казахстана, Узбекистана, которые ездят друг к другу. В целом, есть интерес к путешествиям в Европу из Центральной Азии, из Европы в Центральную Азию. Работу, которую мы ведём в настоящий момент, инвестируя в Транскаспийский средний коридор, можно назвать восстановлением Великого Шелкового пути", - отметил посол.

В завершение он добавил, что для популяризации туризма необходимо наращивать воздушные перевозки.