В Астане стартовал Центральноазиатский медиафорум, и уже в первый день Казахстан громко обозначил свою медиаповестку. Министр культуры и информации Аида Балаева представила амбициозный пакет инициатив, способный изменить медиапространство всего региона, передаёт BaigeNews.kz.

Выступая перед представителями крупнейших телекомпаний и журналистских объединений стран Центральной Азии, Балаева предложила:

🔹 Создание Академии журналистики Центральной Азии — как площадки для подготовки профессионалов нового поколения и обмена опытом;

🔹 Запуск регионального креативного хаба — для поддержки молодежного творчества и развития креативной экономики;

🔹 Учреждение премии в области журналистики — чтобы поощрять и вдохновлять лучших представителей медиаотрасли;

🔹 Телепроект "Наши люди" — о настоящих героях региона, чьи истории объединяют;

🔹 Телемост на Наурыз — как символ общего культурного кода народов региона;

🔹 Доступ к казахстанскому контенту для стран региона — на льготных условиях или бесплатно, чтобы усилить культурный диалог и снизить затраты на локальное вещание;

🔹 Участие стран региона под единым брендом "Central Asia" на международной выставке MIPCOM — как шаг к признанию регионального контента на глобальной арене.