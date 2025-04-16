Единая Академия журналистики может появиться в Центральной Азии
Аида Балаева озвучила предложения на медиа-форуме в Астане.
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В Астане стартовал Центральноазиатский медиафорум, и уже в первый день Казахстан громко обозначил свою медиаповестку. Министр культуры и информации Аида Балаева представила амбициозный пакет инициатив, способный изменить медиапространство всего региона, передаёт BaigeNews.kz.
Выступая перед представителями крупнейших телекомпаний и журналистских объединений стран Центральной Азии, Балаева предложила:
🔹 Создание Академии журналистики Центральной Азии — как площадки для подготовки профессионалов нового поколения и обмена опытом;
🔹 Запуск регионального креативного хаба — для поддержки молодежного творчества и развития креативной экономики;
🔹 Учреждение премии в области журналистики — чтобы поощрять и вдохновлять лучших представителей медиаотрасли;
🔹 Телепроект "Наши люди" — о настоящих героях региона, чьи истории объединяют;
🔹 Телемост на Наурыз — как символ общего культурного кода народов региона;
🔹 Доступ к казахстанскому контенту для стран региона — на льготных условиях или бесплатно, чтобы усилить культурный диалог и снизить затраты на локальное вещание;
🔹 Участие стран региона под единым брендом "Central Asia" на международной выставке MIPCOM — как шаг к признанию регионального контента на глобальной арене.
"Для взаимного обмена опытом и повышения квалификации работников СМИ и пресс-служб предлагаем проведение региональных форумов, семинаров, тренингов, мастер-классов, пресс-туров. Наша сторона готова предложить площадки для организации подобных мероприятий", - сказала министр", - подчеркнула министр.
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