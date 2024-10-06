Центральная Азия может обогнать РФ по объёму складской недвижимости

Объём рынка качественных складских площадей региона может превысить отметку в 46 миллионов квадратных метров. Эксперты заявляют, что ближайшей перспективе Центральная Азия по этим показателям может обогнать Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Retail.ru.

В 2024 году Казахстан продемонстрировал экономический рост, который влияет на увеличение спроса на качественные складские помещения.

"Объём рынка складской недвижимости Казахстана оценивается в 1,4 миллиона квадратов, из них 578 тысяч квадратных метров — это склады класса А. Этого крайне мало, чтобы покрыть спрос, — озвучили аналитики IBC Global и Colliers. — В Узбекистане ситуация ещё сложнее, объём рынка этого региона 298 тысяч квадратных метров, качественных складов всего 53 тысячи квадратов. В Кыргызстане — 108 тысяч квадратных метров, из которых класс А — 36 тысяч квадратов. В Таджикистане качественной складской недвижимости на данный момент вовсе нет".

Аналитики отметили, что у Центральной Азии большие перспективы в сфере логистики и складской недвижимости. Драйверами роста рынка складской недвижимости Центральной Азии становятся: территориальная общность стран, развитие электронной коммерции, рост спроса на склады класса А, рост внутреннего потребления, а также демографический рост и урбанизация.