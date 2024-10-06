Центральная Азия может обогнать РФ по объёму складской недвижимости
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Объём рынка качественных складских площадей региона может превысить отметку в 46 миллионов квадратных метров. Эксперты заявляют, что ближайшей перспективе Центральная Азия по этим показателям может обогнать Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Retail.ru.
В 2024 году Казахстан продемонстрировал экономический рост, который влияет на увеличение спроса на качественные складские помещения.
"Объём рынка складской недвижимости Казахстана оценивается в 1,4 миллиона квадратов, из них 578 тысяч квадратных метров — это склады класса А. Этого крайне мало, чтобы покрыть спрос, — озвучили аналитики IBC Global и Colliers. — В Узбекистане ситуация ещё сложнее, объём рынка этого региона 298 тысяч квадратных метров, качественных складов всего 53 тысячи квадратов. В Кыргызстане — 108 тысяч квадратных метров, из которых класс А — 36 тысяч квадратов. В Таджикистане качественной складской недвижимости на данный момент вовсе нет".
Аналитики отметили, что у Центральной Азии большие перспективы в сфере логистики и складской недвижимости. Драйверами роста рынка складской недвижимости Центральной Азии становятся: территориальная общность стран, развитие электронной коммерции, рост спроса на склады класса А, рост внутреннего потребления, а также демографический рост и урбанизация.
"В перспективе Центральная Азия по объёмам качественной складской недвижимости может обогнать Россию и занять положение между РФ и Китаем, — сообщил управляющий партнёр IBC Global Станислав Ахмедзянов. — Сейчас в РФ на человека приходится 0,32 квадратных метра качественных складских площадей, в Казахстане — 0,07, в Китае — 0,8. В США и ЕС — 4 квадратных метра. По нашим прогнозам, США достигнет отметки в 1,5 миллиарда квадратных метров складов, на втором месте будет Китай — 1,1 миллиарда квадратов, за ним может расположиться Центральная Азия, обогнав Россию, в перспективе имеющую 46 миллионов квадратных метров".
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