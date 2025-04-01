Аким Астаны Женис Касымбек объявил о старте строительства нового Центра инклюзивного спорта, который станет важной вехой в развитии социальной инфраструктуры столицы, передаёт BaigeNews.kz. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, подчеркнув, что город продолжает активно развиваться с акцентом на создание современных объектов жизнеобеспечения, социальных и спортивных сооружений.

Церемония закладки камня прошла в присутствии председателя Сената Парламента РК, главы казахстанской федерации бочча Маулена Ашимбаева. Этот проект станет уникальным и необходимым для спортсменов с инвалидностью, предоставив им возможность не только тренироваться и готовиться к соревнованиям, но и проходить реабилитацию, социализироваться и поддерживать друг друга.

"Центр инклюзивного спорта - это место, где каждый человек с особыми потребностями сможет развиваться физически и эмоционально, общаться, интегрироваться в общество", - отметил Женис Касымбек.

Залы в центре будут специально оборудованы для игры в бочча, футбол и баскетбол на колясках, настольный теннис, голбол, волейбол сидя и адаптивный пионербол. Также предусмотрены услуги по реабилитации и физкультурно-спортивной подготовке для детей и взрослых с инвалидностью.

Аким подчеркнул, что данный проект является частью системной работы, проводимой по поручению президента страны. В рамках этого направления в детсадах и школах открываются кабинеты инклюзии, расширяется сеть реабилитационных центров, увеличивается количество инватакси, а при благоустройстве общественных пространств и дворов учитываются интересы всех категорий граждан.

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