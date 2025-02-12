Передовой Центр здоровых семян создают в Казахстане при поддержке Минсельхоза. Проект будет реализован в 2026 году на базе Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Жиембаева, передаёт BaigeNews.kz.

Он будет оснащён современным оборудованием и укомплектован штатом высококвалифицированных специалистов. Основной задачей центра станет борьба с патогенами, представляющими угрозу для урожайности и экологической безопасности.

Центр будет сотрудничать с семеноводческими хозяйствами по всей стране, проводя анализ проб семян различных культур. Главная цель проекта – довести долю отечественных семян до 80% к 2030 году.

Применение инновационных методов фитоэкспертизы и оздоровления семян позволит не только обезопасить урожай, но и повысить его продуктивность. По оценкам специалистов, оздоровление семенного фонда является ключевым фактором в борьбе с болезнями растений, до 70% которых передаются через семена. Ожидается, что благодаря работе центра, урожайность сельскохозяйственных культур может вырасти как минимум на 40%.