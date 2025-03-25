Центр развития "Шабыт" открыли в Алматы
В новом здании есть бассейн и амфитеатр.
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В Алматы открыли новый современный Центр развития "Шабыт", который может принимать более 2 500 детей. Аким города Ерболат Досаев посетил организацию и увидел, какие условия созданы для развития подрастающего поколения, передаёт BaigeNews.kz.
Центр построен на месте старого Дома школьников, работавшего с 1951 года. Новое здание стало намного больше — площадь увеличилась с 1 415 до 3 414 квадратных метров.
"Шабыт" оснащён интерактивными панелями, ноутбуками, есть возможности для занятий в таких направлениях, как технологии, музыка, искусство и спорт. В центре также есть бассейн и амфитеатр. Для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения, турникеты с face-контролем, а также пожарная и тревожная сигнализация.
На территории центра обустроены спортивные площадки и детские игровые зоны.
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