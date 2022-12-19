Центр раннего вмешательства для профилактики и предупреждения инвалидности создадут в Алматы

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Поддержка социально уязвимых слоев населения и людей с особыми потребностями является приоритетом для города. Об этом на сессии маслихата рассказал аким мегаполиса Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы социальной поддержкой охвачено 240,5 тысяч уязвимых слоев населения на сумму более 26 миллиардов тенге.

Ежегодно количество лиц с инвалидностью в мегаполисе увеличивается в среднем на 3%, а среди детей этот показатель растет на 6,8%.

В целях профилактики и предупреждения инвалидности в 2023 году планируется запустить пилотный проект Центра раннего вмешательства на сумму 600 миллионов тенге с обучением 950 специалистов ежегодно.

Со следующего года акимат Алматы планирует реализовать специальную программу обеспечения 200 детей-колясочников высококачественными индивидуальными креслами-колясками с электроприводом, также обеспечить 170 человек протезно-ортопедическими средствами по новым технологиям и слуховыми аппаратами с костной проводимостью и речевыми процессорами на сумму 1,4 миллиарда тенге.

Это позволит дополнить отсутствующие на портале соцуслуг высокотехнологичные средства реабилитации и довести объём финансирования на эти цели до 8,2 миллиарда тенге. Для охвата мерами занятости 1350 лиц с инвалидностью планируется выделить 775 миллионов тенге.