- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 09:45 18
- Stories стали доступны в Telegram 09:30 133
- Центр приема граждан заработал в Астане 09:15 193
- Родившегося с пневмонией младенца спасли неонатологи Алматы 07:54 318
- Артиллеристский снаряд нашли в селе ЗКО 07:20 315
- В Туркестанской области женщины перекрыли дорогу и требовали выдать им убийцу 5-летней девочки 06:37 445
- Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Чехии 05:09 389
- Что известно о матери, повесившейся на глазах у детей в Алматы 04:43 1031
- Власти Павлодара ради экологии планируют отказаться от салютов 03:26 745
- Новые случаи кори фиксируют у детей в Мангистау 02:12 433
- Непотребства в автобусе: полиция Караганды устанавливает личность извращенца 01:45 625
- Экспертизу по факту гибели рудненских близнецов проводят в России 00:30 642
- В вузах Кыргызстана планируют запустить курс самообороны для девушек 20.07.2023 480
- Расходы на королевскую семью сократили в Великобритании 20.07.2023 689
- Какой будет погода в регионах Казахстана 21 июля 20.07.2023 531
- 45 домов сдадут в Жамбылской области до конца 2023 года 20.07.2023 492
- Изменения в правила прохождения техосмотра внесли в Казахстане 20.07.2023 618
- Более шести килограммов наркотиков изъяли у жителя Кокшетау 20.07.2023 501
- Менее 50% казахстанцев довольны качеством жизни 20.07.2023 502
- Незаконный вывоз нефтепродуктов из Казахстана пресек КНБ 20.07.2023 611
- Движение на одной из улиц полностью перекроют в Астане 20.07.2023 442
- Елена Рыбакина установила новый рекорд 20.07.2023 634
- Манты с гашишем пытались доставить в СИЗО Астаны 20.07.2023 593
- QazaqGaz готовится к транзиту российского газа в Узбекистан 20.07.2023 492
- Это стоит знать: Как в Казахстане открыть ИП и стать индивидуальным предпринимателем 20.07.2023 603
- Пожар тушат на отвесных скалах в ВКО 20.07.2023 500
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 4833
- Крупная авария на теплосетях в Караганде: фонтан забил из трубы у городской мечети 20.07.2023 582
- 22 школы построят в Алматы в рамках нацпроекта "Комфортная школа" 20.07.2023 525
- 185 тысяч школьников охвачены всеми видами летнего отдыха в Астане 20.07.2023 552
- ЦА стала более привлекательной, и главную скрипку в ней играет Казахстан – политолог 20.07.2023 538
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 507
- Почти 40 процентов засеянных сельхозкультурами площадей в плохом состоянии 20.07.2023 522
- Сборная Казахстана по футболу узнала место в обновлённом рейтинге FIFA 20.07.2023 594
- Школьник разработал виртуальный 3D тур для изучения истории права казахского народа 20.07.2023 645
- Нападение на водителя "скорой" попало на видео в Туркестанской области 20.07.2023 646
- Женщина связала и увела ребёнка в селе в Алматинской области 20.07.2023 693
- Металлургия, технологии и космос: какие перспективы открыл визит президента в Саудовскую Аравию 20.07.2023 608
- Завершается капитальный ремонт путепровода на большой кольцевой дороге в Астане 20.07.2023 481
- Убытки несут хозяйства в Кызылординской области из-за нехватки поливной воды 20.07.2023 1541
- Объем поставок дорожного битума из России в РК увеличен в три раза 20.07.2023 508
- Федерация альпинизма Алматы опровергла информацию о переименовании пика Нурсултан 20.07.2023 534
- Женщина покончила с собой в Алматы на глазах у детей 20.07.2023 1669
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 1608
- В Хромтау пьяный мужчина выстрелил в прохожего 20.07.2023 583
- В Костанае осудили пять человек за продажу поддельных долларов 20.07.2023 530
- При регистрации номера в Казахстане будут фиксировать лицо абонента 20.07.2023 592
- Артиллеристский снаряд нашли в селе ЗКО 20.07.2023 525
- Задержан заместитель акима Шымкента Максут Исахов - КНБ 20.07.2023 1044
- 6 тысяч яиц похитили сотрудники птицефабрики в Карагандинской области 20.07.2023 481
- Казахстанец выиграл чемпионат мира по пулевой стрельбе 20.07.2023 584
- Добровольным помощникам пожарных будут платить зарплату в Карагандинской области 20.07.2023 432
- Глава комитета и руководители департаментов МЧС подозреваются в коррупции 20.07.2023 652
- 18 улиц и 6 500 ям: отремонтировали в Усть-Каменогорске за 100 дней 20.07.2023 1136
- На кладбище в Астане можно будет онлайн выбрать место для захоронения 20.07.2023 645
- Пресечен канал незаконной миграции в Атырауской области 20.07.2023 584
- За прошедшие сутки на водоемах в области Абай были спасены три человека 20.07.2023 554
- Генпрокуратура проверяет детские лагеря в Казахстане 20.07.2023 745
- Токаев назначил заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента 20.07.2023 609
- В WhatsApp появилась новая функция 20.07.2023 1366
- Первую пересадку донорского сердца провели в Алматы 20.07.2023 643
- Пику Нурсултан вернули прежнее название 20.07.2023 1725
- Актюбинские чиновники решили купить электромобили почти за 70 млн тенге 20.07.2023 843
- Глава Минэкологии посетила высыхающее розовое озеро под Павлодаром 20.07.2023 733
- Токаев провёл встречу с наследным принцем Саудовской Аравии 20.07.2023 726
- "Астана" прошла во второй раунд отбора Лиги чемпионов 20.07.2023 784
- Убийце сотрудницы акимата увеличили тюремный срок 20.07.2023 811
- Казахстан готов сотрудничать с крупными энергокомпаниями стран Залива — Токаев 19.07.2023 725
- Казахстан может увеличить экспорт в страны Залива на 400 млн долларов — Токаев 19.07.2023 868
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 772
- Бухгалтер детсада присвоила более 2,5 млн тенге в области Абай 19.07.2023 712
- Ещё один участок дороги закроют на проспекте аль-Фараби в Алматы 19.07.2023 762
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 667
- Фестиваль "Азия Дауысы" возрождают в Алматы 19.07.2023 1055
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 734
- Ранение в парке: делом занялась полиция в Астане 19.07.2023 826
- Экс-главу управления урбанистики Алматы арестовали на два месяца 19.07.2023 786
- Главу ДЧС области Жетысу задержали по подозрению в коррупции 19.07.2023 706
- Сколько денег выделили ФК "Ордабасы" для участия в Лиге конференций УЕФА 19.07.2023 940
- Проблема на проблеме: как в области Ұлытау решают вопрос с ремонтом дорог 19.07.2023 701
- LOADING...
Центр приема граждан заработал в Астане
На площадке Центра будут поводиться личные приемы граждан представителями 18 министерств.
В Доме министерств (16 подъезд) в Астане начал работу Центр приема граждан, который призван стать единой фронт-линией центральных госорганов по работе с населением, передаёт Baigenews.kz.
Одной из ключевых задач Центра является создание новой среды взаимодействия государства и граждан.
На базе Центра посетители смогут в комфортных условиях подать обращения в любой госорган, а также получить консультации представителей различных ведомств, медиаторов и юридических специалистов по аналогии с ЦОНом.
Кроме того, здесь же граждане смогут записаться на личный прием к первым руководителям госорганов.
На еженедельной основе на площадке Центра будут поводиться личные приемы граждан представителями 18 министерств, график предварительно будет публиковаться на сайте правительства.
При этом жителям регионов не обязательно лично приезжать в столицу, так как они могут быть приняты в онлайн-формате. Стоит отметить, что его создание является логическим продолжением большой работы по реализации концепции "Слышащего государства", инициированной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
На базе нового Центра также реализован цифровой ЦОН, посредством которого можно получить 1220 государственных услуг в режиме онлайн.
Следует отметить, что в Центре не будут приниматься обращения, порядок рассмотрения которых установлен законодательством РК об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным или гражданским процессуальным законодательством. По этим вопросам гражданам необходимо обращаться во фронт-офисы соответствующих правоохранительных или судебных органов.
-
Trend news
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 4830
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 507
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 1607
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 993
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1520
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2014
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1675
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 17605
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 1518
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1411
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2238
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1474
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6414
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 1945
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7368
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1565
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2107
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1832
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1858
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 28881
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4038
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1851
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7178
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3169
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2357
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2717
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2968
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2120
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2247
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3043
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6139
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2512
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2057
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5367
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5089
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3478
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3687
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2321
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3988
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3551
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2535
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2440
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2501
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13957
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3104
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2439
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3447
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4345
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3241
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3578
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3009
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3457
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4032
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3615
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3391
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2899
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3912
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2439
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 5115
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3749
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 181077
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2936
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5671
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 6076
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5722
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4566
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3898
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8633
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 3320
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22752
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 4350
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 17864
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 6432
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 12237
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 4123
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 6198
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 4299
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 4247
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4532
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4686
-
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 772
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 667
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 734
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1312
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1329
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1354
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1629
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1792
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1600
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1859
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2091
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2129
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2187
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2189
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2257
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2428
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2465
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2066
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2517
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2406
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2110
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2404
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2597
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2390
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2292
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2464
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2118
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2845
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2376
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2446
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3346
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2664
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2473
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2575
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2452
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2352
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2204
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2501
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3002
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2627
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2555
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4657
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2745
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3563
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4409
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2983
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3205
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39763
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2733
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3951
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3272
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3043
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3993
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3444
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3404
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3916
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3951
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4183
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4880
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 5797
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4601
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4058
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4064
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3899
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5010
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5920
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5273
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4376
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3799
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4748
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3824
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4149
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4111
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4635
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4747
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4130
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4780
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4916
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6903
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 5126