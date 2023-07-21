Центр приема граждан заработал в Астане

Фото: пресс-служба правительства РК

На площадке Центра будут поводиться личные приемы граждан представителями 18 министерств.

В Доме министерств (16 подъезд) в Астане начал работу Центр приема граждан, который призван стать единой фронт-линией центральных госорганов по работе с населением, передаёт Baigenews.kz.

Одной из ключевых задач Центра является создание новой среды взаимодействия государства и граждан.

На базе Центра посетители смогут в комфортных условиях подать обращения в любой госорган, а также получить консультации представителей различных ведомств, медиаторов и юридических специалистов по аналогии с ЦОНом.

Кроме того, здесь же граждане смогут записаться на личный прием к первым руководителям госорганов.

На еженедельной основе на площадке Центра будут поводиться личные приемы граждан представителями 18 министерств, график предварительно будет публиковаться на сайте правительства.

При этом жителям регионов не обязательно лично приезжать в столицу, так как они могут быть приняты в онлайн-формате. Стоит отметить, что его создание является логическим продолжением большой работы по реализации концепции "Слышащего государства", инициированной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

На базе нового Центра также реализован цифровой ЦОН, посредством которого можно получить 1220 государственных услуг в режиме онлайн.

Следует отметить, что в Центре не будут приниматься обращения, порядок рассмотрения которых установлен законодательством РК об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным или гражданским процессуальным законодательством. По этим вопросам гражданам необходимо обращаться во фронт-офисы соответствующих правоохранительных или судебных органов.