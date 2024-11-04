Центр по трудоустройству казахстанцев за рубежом открыли в Туркестанской области
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Жители Туркестанской области теперь смогут легально трудоустроиться в Великобритании, Катаре, Южной Корее. В регионе открыли "Центр предварительной подготовки" для желающих работать за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич встретилась с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды. Затем вместе с руководителем миссии миграционного агентства ООН в Казахстане, координатором по Центральной Азии Серханом Актопраком и заместителем акима Туркестанской области Бейсенбаем Тажибаевым они приняли участие в торжественном открытии Центра.
Он создан для предоставления информации и консультаций соискателям, обучения языку, обеспечения безопасной миграции, подготовки к поездкам, повышения опыта, оказания всесторонней поддержки в целом.
"Пилотный проект пока реализуется в трёх регионах Казахстана, в том числе густонаселенной Туркестанской области. Здесь проживает около 2,2 миллиона человек. Из них 850 тысяч трудоспособны. Однако 46% попадают в категорию самозанятых. Поэтому для нас сокращение безработицы - важное направление. Не секрет, что граждане страны в большинстве случаев не владеют языком, не знают законов страны назначения, подвергаются различным препятствиям и ошибкам под влиянием мошеннических и ненадежных компаний. Эта инициатива предусматривает предварительные запросы из-за рубежа и предварительные вакансии. В честь открытия этого центра началось обучение первых групп. Защита прав и благосостояния трудящихся-мигрантов, безопасное и надежное проведение миграции, совершенствование знаний участников, координация охвата иными ресурсами возложены на областной "Центр трудовой мобильности". Конечно, мы должны сотрудничать с посольством. Жители региона должны воспользоваться такой возможностью", – сказал Бейсенбай Даулетулы.
Кэти Лич рассказала, что необходимо запустить горячую линию Центра специальной трудовой мобильности, обеспечить специалистов комплексным обучением и необходимым оборудованием. Также представлены статистические данные.
"За последние годы количество казахстанцев, прибывающих в Великобританию по нашей сезонной программе работников, значительно увеличилось. В 2019 году визу сезонного работника получили 4 человека, в I полугодии 2024 года - более 4 400. Мы уделяем первоочередное внимание тому, чтобы кандидаты имели положительный опыт жизни и работы в Великобритании. Для этого мы приветствуем открытие такого специализированного информационного центра выездной подготовки", - сказала она.
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