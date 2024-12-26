Торжественное открытие ЦОУ в Риддере провёл начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Ерлан Омарбеков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Новый объект оснащён 120 камерами уличного видеонаблюдения, которые позволяют следить за ситуацией в наиболее значимых точках города.

Также установлены 10 стационарных скоростемеров для повышения безопасности на дорогах. В рамках пилотного проекта предусмотрено использование мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД Ekin Patrol G2.

Создание такого центра – важный шаг для внедрения современных технологий в работу правоохранительных органов. Его деятельность направлена на оперативное выявление и предотвращение правонарушений, что способствует поддержанию общественного порядка и безопасности.

"Эта инициатива станет основой для мониторинга обстановки и укрепления закона и порядка в Риддере. Благодаря новым технологиям мы можем не только фиксировать нарушения, но и предупреждать их, создавая комфортные условия для жителей города. Теперь полиция сможет оперативнее реагировать на вызовы и оказывать необходимую помощь гражданам", – отметил Ерлан Омарбеков.

Начальник ДП ВКО встретился с личным составом полиции Риддера и дал ряд указаний, направленных на улучшение оперативной работы, а также отметил заслуги сотрудников, проявивших себя в службе.

Четверо полицейских награждены медалями от имени министра внутренних дел Ержана Саденова за высокий профессионализм и самоотверженность.