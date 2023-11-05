Центр международных программ возглавила Алия Оспанова

Алия Оспанова возглавила Центр международных программ, который является администратором программы Bolashaq, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Она родилась 15 августа 1987 года в городе Талдыкорган. Является выпускником Казахстанско-британского технического университета, Имперского Колледжа (Великобритания) и бизнес-школы Quantic (США). Более 10 лет занимала руководящие должности в международных организациях (Microsoft, Ericsson, RELX Group (Elsevier), а также в государственном и квазигосударственном секторе, где принимала участие в разработке государственных программ по развитию образования и науки в странах СНГ.

Международный эксперт в области образования и науки. Владеет казахским, русским, английским языками. Замужем, воспитывает двоих детей.





