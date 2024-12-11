По поручению Главы государства проводится работа по открытию Центра искусственного интеллекта в г. Астана, передаёт BaigeNews.kz. Миссией Центра является содействие ИИ-трансформации Казахстана через привлечение талантов со всего региона. Планируется ежегодно готовить тысячи специалистов, сотни стартапов и десятки исследовательских проектов в области ИИ.

Кроме того, в настоящее время планируется запуск образовательных проектов, включая центр креативных технологий TUMO для школьников. Также в октябре текущего года открыли первую в регионе школу искусственного интеллекта TomorrowSchool для подготовки специалистов в области ИИ

К тому же, по поручению Президента в Казахстане разрабатывается собственная языковая модель KazLLM. Она должна стать основой для ряда технологических решений, разрабатываемых казахстанскими компаниями. Это позволит снизить зависимость от иностранных технологий, что особенно важно для защиты национальных интересов, персональных данных и обеспечения идеологической независимости страны. Применение собственной языковой модели будет способствовать развитию внутреннего рынка IT-услуг. На сегодня активно ведется тренировка модели на собранных 148 млрд токенах.

К слову, на ее базе уже создаются продукты на основе ИИ. Это AI-помощники в таких направлениях как eGov, E-otinish и юридический ассистент.

Напомним, в послании народу страны "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" Глава государства подчеркнул важность внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий для устойчивого развития. В этом плане Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности реализовано несколько важных инициатив: создан Комитет по ИИ, который координирует развитие сферы; утверждена Концепция развития ИИ на 2024–2029 годы; разработан проект Закона об ИИ, что обеспечит необходимую нормативно-правовую базу для дальнейшего роста.