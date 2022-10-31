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Центр для жертв бытового насилия Актау практически пустует
В Актау практически пустует cоциальный центр для жертв бытового насилия. Сейчас помощь там оказывают только одной женщине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Центр рассчитан на 25 человек.
"Центр работает с 2018 года. С начала года помощь тут получили 44 человека, в том числе 10 женщин и 34 ребёнка. По возможности устраиваем детей в детские сады. В настоящее время одна женщина обратилась, она днём приходит, занимается с юристом и психологом, потом возвращается домой", - рассказала психолог центра оказания специальных социальных услуг №2 Тогжан Сейсенова.
Специалисты отмечают, что в городе снижается статистика семейных конфликтов, а многие из дел, дошедших до суда, заканчиваются примирением сторон. Алкоголизм и безработица – наиболее распространённые причины разладов в семье. Когда дело доходит до конфликтов с оскорблениями и рукоприкладством, пострадавшие обращаются в полицию, после чего материалы передают на рассмотрение в суд. За девять месяцев 2021 года в суде в Актау рассмотрено 495 административных дел по статье 73 КоАП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений), а за аналогичный период этого года - 462.
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