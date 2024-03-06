Центр для пациентов с орфанными заболеваниями создадут в Казахстане

В Минздраве состоялась встреча с председателем правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болатом Жамишевым и главой правления КФ "University Medical Center" Юрием Пя по вопросам совершенствования медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство на протяжении последних трёх лет активно сотрудничает с общественным фондом "Қазақстан Халқына" в сфере здравоохранения и совместно реализует 12 проектов и программ по обеспечению дорогостоящими лекарственными средствами граждан с орфанными, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, по развитию онкологической службы, детской нейрохирургической службы, трансплантации, инфраструктуры и реабилитационных центров.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поблагодарила главу общественного фонда за помощь в реализации жизненно важных проектов, обозначив основные направления для дальнейшего развития сотрудничества. Она подчеркнула важность формирования единого комплексного подхода к лечению детей с орфанными заболеваниями на базе КФ "University Medical Center", совместно с Научным центром педиатрии и детской хирургии и Университетской детской клиники "Аксай".

По итогам встречи принято решение создать в Казахстане орфанный центр, который позволит повысить доступность дорогостоящих медуслуг и лекарственного обеспечения для данной категории больных.