Центр для инвалидов в Актобе не оснащен пандусами и подъемниками

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В Актобе для инвалидов-колясочников открыли центр реабилитации, где нет пандусов и специальных подъемников. Тем не менее это не мешает владельцу частного заведения, выигравшему госзаказ, приглашать туда особенных пациентов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В центре людям с ограниченными возможностями предлагаются лечебные процедуры и психологическая помощь. Но вот сами больные говорят: поход в медучреждение — уже невыносимый стресс.

Инвалид первой группы Гульмирам Сражова пытается получить реабилитацию в частном центре. На днях ее пригласили сюда на массаж и лечебную физкультуру. Но прикованная к коляскеженщина никак не ожидала, что к специалистам ей придется добираться едва ли не на четвереньках. А все потому, что в центре, где оказывают услуги людям с ограниченными возможностями, нет ни одного пандуса и подъемника.

"Один человек меня не поднимет. Там нужно минимум четыре человека. И мне приходится покидать свою коляску и заползать на коленках. А мои товарищи, у которых спина переломлена, парализована, они даже и этого не могут сделать", - жалуется Гульмирам Сражова.

Гульмирам не понимает, как вообще в таком здании могли открыть центр для инвалидов. Мало того что попасть внутрь — настоящая проблема, так еще и всех специалистов, словно нарочно, разместили на втором этаже. Самого же владельца ничего не смущает. Уверяет, двухэтажку подбирал с особой тщательностью. Оказывается, из семи вариантов выбрал лучший. А в отсутствии пандусов и подъемников он, кажется, проблемы не видит.

Чиновники тоже в замешательстве. Говорят, найти приспособленное здание для таких услуг в городе действительно тяжело. Поэтому директору центра дали время, чтобы он устранил все недочеты.