Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подтвердил, что уголовное дело в отношении Перизат Кайрат находится на финальном этапе расследования. В ближайшее время следствие объявит о завершении, после чего материалы будут переданы для ознакомления сторонам, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Сколько будет идти ознакомление, я точно не могу сказать, поскольку это зависит от участников уголовного процесса", - уточнил запред АФМ.

По словам Елемесова, объем дела превышает 100 томов, не считая вещественных доказательств. Суд ранее продлевал арест подозреваемой, однако точные даты продления зампред АФМ не сказал.

Перизат Кайрат обвиняется по статьям 190 ("Мошенничество") и 218 ("Легализация денежных средств, добытых преступным путем") Уголовного кодекса РК. В рамках дела расследуется несколько эпизодов.

"Она привлекала деньги под предлогом помощи Палестине, а также на ликвидацию последствий паводков. В конце января мы зарегистрировали новый эпизод - сбор средств через аукцион на создание реабилитационного центра для детей-инвалидов. Там она собрала около 22 миллионов тенге, которые также потратила на личные нужды", - заявил Елемесов.

По данным следствия, на похищенные деньги Кайрат приобрела квартиры, частный дом и автомобили. Ранее АФМ публиковало детальный перечень недвижимости и транспортных средств, которые были куплены на эти средства.

Передача дела в суд ожидается в начале марта. Подозреваемая остается под арестом.