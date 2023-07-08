Центр для бродячих кошек и собак строят в Павлодаре

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В Павлодаре строят центр для бродячих кошек и собак, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Они будут жить там временно, пока ветеринары не проведут все необходимые процедуры. Государству такой центр обойдётся в 300 милионов тенге.

Один из четырёх переполненных приютов в Павлодаре для бездомных домашних питомцев. Здесь содержат более 200 кошек и собак. Их кормят сердобольные горожане. Защитники животных благодарят неравнодушных людей.

"Сильного изменения по отношению к животным я пока не вижу. А вот, что ситуация начинает меняться, это да. Потому что сейчас начинают дела возбуждать административные и уголовные. Идут разбирательства, то есть закон начинает потихоньку работать. Бездомных животных сейчас очень много", — говорит руководитель реабилитационного центра для бродячих животных Мария Гребёнкина.

Это признали местные власти и протянули зооволонтерам руку помощи. Уже выделили деньги на строительство специального центра. Объект на 300 собак и кошек подрядчики готовы завершить к концу лета.

"Территория центра будет вся бетонироваться. Периметр огородим забором. Скоро начнется строительство двух зданий, где будут содержаться кошки и собаки. В проекте также есть административные помещения для ветеринаров", — отмечает главный специалист отдела ЖКХ Павлодара Гизат Смаилов.

Регулировать численность бродячих животных в Павлодаре начнут в сентябре. Население также обяжут чипировать домашних питомцев.

"Предоставлен доступ всем клиникам в информационной системе Tanba. В данный момент около пяти клиник в Павлодаре уже в этой системе. Также областная ветстанция подключилась к этой системе. Теперь учёт животных будет производиться в этой системе", — пояснил руководитель отдела управления ветеринарии Павлодарской области Галым Бейсенов.

До 12 тысяч бродячих кошек и собак каждый год отлавливали ветеринары. Наиболее агрессивных умертвляли. Новый закон теперь защитил права бездомных четвероногих. Два месяца их будут содержать в центре, а после стерилизации отпустят на волю.