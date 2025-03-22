В Кокшетау появился новый центр "Активное долголетие", где пенсионеры смогут учиться, отдыхать и заниматься спортом совершенно бесплатно. Теперь пожилые люди могут посещать занятия по йоге, вокалу, хореографии, прикладному искусству, играть в настольные игры, осваивать компьютерные технологии и даже изучать иностранные языки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

На открытии центра аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поздравил гостей с праздником Наурыз и подчеркнул, что это не просто место для досуга, а знак уважения и благодарности старшему поколению.

"Мы создаём пространство, где каждый сможет чувствовать себя нужным, развиваться и общаться. Это не просто поддержка, а признание вашего вклада в развитие региона", — отметил он.

Гости центра уже оценили новые возможности.

"Я давно мечтала заняться фитнесом и попробовать что-то новое. Здесь есть всё для активной жизни, а главное — отличная компания!", — поделилась пенсионерка Бибигуль Омарова.

Центр оборудован по последнему слову техники: современный тренажёрный зал, кабинеты для настольных игр, зоны для занятий скандинавской ходьбой, тогызкумалаком и даже асык ату. Директор центра Бахыт Смагул рассказал, что каждый сможет найти себе занятие по душе, ведь программа продумана до мелочей.

На открытии подписали меморандум о сотрудничестве с местными университетами, а меценаты, поддержавшие проект, получили благодарственные письма. Пенсионеры же в честь открытия центра получили сертификаты на бесплатные оздоровительные программы.