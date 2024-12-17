В Экибастузе состоялось открытие Центра детского творчества "Самғау", построенного по поручению президента, данного при посещении города горняков в августе 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Осуществить проект удалось благодаря спонсорской помощи двух крупнейших промышленных компаний Павлодарской области: группы ERG и KazMineralsBozshakol. Общая стоимость составила 5,3 млрд тенге.

Работа нового объекта позволит увеличить охват дополнительным образованием детей Экибастуза до 70% или более 16 тысяч школьников.

Обучаться новым навыкам по 12 направлениям, интересно проводить время, развиваться и совершенствоваться в современном центре общей площадью 7200 квадратнрых метров смогут более 9 000 детей, в том числе с особыми потребностями. Центр полностью адаптирован для детей с инклюзией: оснащён лифтом и подъемными механизмами, тифло- и сурдооборудованием.

"Я очень рад присутствовать на открытии нового инновационного центра детского творчества "Самғау", построенного по прямому поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Уверен, центр "Самғау" будет точкой притяжения для детей и молодежи города горняков. Пусть он станет для вас вторым домом, где вы сможете найти новых друзей, учиться и развиваться, а также полезно проводить досуг", - сказал глава региона.

Также Асаин Байханов выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации проекта, столь необходимого для гармоничного развития подрастающего поколения.

На первом этаже здания расположены танцевальный и театральный репетиционный залы, комнаты для индивидуальных вокальных и музыкальных занятий, зрительный зал на 275 мест. Из творческих направлений работы центра дети смогут выбрать занятия по хореографии (народные, современные и классические танцы), театральному искусству, вокальному и хоровому пению или инструментальному мастерству (домбра, кобыз, гитара, мандолина, дауылпаз, асатаяк, шертпе).

На втором этаже размещены научно-биологическая лаборатория центра зелёных технологий (гидро- и экопоника) и студии ландшафтной архитектуры и флористического дизайна, а также дебатный центр, медиацентр (студия звукозаписи, телестудия, академия фотографии, студия юного блогера, коворкинг-центр) и fashion-студия (художник по гриму и костюмам, дизайн интерьера).

Весь третий этаж отдан под IT-технологии, включая клубы по робототехнике и компьютерному моделированию, космической радиосвязи и радиотехники, СТЭМ и ЛЕГО лаборатории, клуб БПЛА (беспилотный летающий аппарат), а также художественно-прикладному блоку, где дети будут иметь возможность обучаться кройке и шитью, моделированию, керамике, изобразительному искусству и кулинарному делу.

Кроме этого, в центре будут работать кабинет психолого-педагогической поддержки для родителей и детей, зоны для настольного тенниса, лечебной физкультуры и тренажерный зал.



Открытию центра и разнообразному выбору бесплатных занятий рады и дети, и родители.

"Мы с нетерпением ждали открытия такого центра в нашем городе, где дети могли бы заниматься и учиться новому. Очень благодарны нашему президенту за то, что он услышал нас и поручил сделать это для города, для детей и их будущего. Спасибо всем, кто был причастен к этому, были реализованы все наши пожелания. Планировали записаться на творческий кружок, но тут столько всего интересного, теперь хочется попробовать многие направления", – поделилась своими впечатлениями жительница Экибастуза Аяна Самагулова.

Строительство объекта было начато в октябре 2023 года. Для работы в центре привлечены более 50 педагогов дополнительного образования.

Ранее для размещения центра творчества на 800 детей было реконструировано заброшенное административное здание в Иртышском районе. В сентябре был открыт Центр детского творчества и досуга "Алтын сақа" в Павлодаре.

В ближайшие три года планируется строительство Школы искусств в Успенском, Щербактинском и Павлодарском районах, которые обеспечат широкие возможности для развития интересов и талантов учащихся Павлодарского Прииртышья.