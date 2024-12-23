Центр Алматы остался без теплоснабжения
Тепла в домах нет в нескольких микрорайонах.
Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40Сегодня, 17:40
158Фото: pxhere.com
В Алматы устраняют повреждение на трубопроводе по улице Назарбаева. Дома в центре города остались без отопления, передаёт BaigeNews.kz.
По данным аварийной службы "Алматинских тепловых сетей", повреждение возникло из-за износа трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1984 году.
Ограничено теплоснабжение потребителей в контуре улиц Сатпаева - Достык, Тайманова, а также в микрорайонах Самал 1, 2, 3.
Над устранением аварии работает ремонтно-строительная служба ТОО "АЛТС", ожидаемое время восстановления теплоснабжения - до 1:00 часов 24 декабря.
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