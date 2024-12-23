  • 23 Декабря, 18:46
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Центр Алматы остался без теплоснабжения

Тепла в домах нет в нескольких микрорайонах.

Сегодня, 17:40
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:40
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Фото: pxhere.com

В Алматы устраняют повреждение на трубопроводе по улице Назарбаева. Дома в центре города остались без отопления, передаёт BaigeNews.kz.

По данным аварийной службы "Алматинских тепловых сетей", повреждение возникло из-за износа трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1984 году. 

Ограничено теплоснабжение потребителей в контуре улиц Сатпаева - Достык, Тайманова, а также в микрорайонах Самал 1, 2, 3.

Над устранением аварии работает ремонтно-строительная служба ТОО "АЛТС", ожидаемое время восстановления теплоснабжения - до 1:00 часов 24 декабря.

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