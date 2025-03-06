В Кокшетау завершается ремонт нового Центра активного долголетия. Здесь пожилые жители областного центра смогут интересно и с пользой проводить время, получать всестороннюю поддержку, передаёт BaigeNews.kz.

В Центре будут оказывать такие услуги как, обучение компьютерной грамотности, изучение языков, занятия различными видами спорта и вокалом. Также имеется оранжерея с живыми растениями и аквариумом, зоны отдыха, спортивный зал, библиотека и кабинеты для юридической и психологической помощи.

В ходе поездки по Кокшетау аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с ходом ремонтных работ.

"Важно, чтобы пожилые люди имели возможность вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, обучаться новым навыкам. Компьютерная грамотность, в частности, поможет им быть более мобильными и адаптированными к современным реалиям. Центр станет местом, где они смогут получать не только знания, но и душевное тепло, общение, поддержку", - отметил глава региона.

Директор Центра активного долголетия Куат Кайратов добавил, что ежедневно учреждение сможет принимать до 150 человек. Ремонтные работы находятся на завершающей стадии. Открытие центра запланировано на 22 марта.