Выступление Главы государства на Национальном курултае продемонстрировало ценность принципов "Слышащего государства". Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразил член Национального курултая Шерзод Пулатов.

Он подчеркнул, что во время выступления были затронуты вопросы этического поведения, а также обозначена необходимость борьбы с такими негативными явлениями, как оскорбления и унижение человеческого достоинства, распространение ложной информации в социальных сетях.

"В своём выступлении Глава государства отметил важность поднятых отдельными членами Национального курултая актуальных вопросов, в очередной раз продемонстрировав работу и ценность принципов "Слышащего государства". Кроме того, была поднята проблема мошеннических схем, в том числе незаконных сборов денег под видом благотворительности и распространения инфоцыганства. Президент обратил внимание на деятельность псевдопсихологов и лжекоучей, подчеркнув, что компетентные органы должны принять меры для их пресечения.По обращениям членов курултая Президент поручил пересмотреть подходы к реализации государственного социального заказа и усовершенствовать законодательство о неправительственных организациях.Для укрепления партнёрства государства и НПО, а также повышения эффективности госсоцзаказа, уполномоченным органам при участии экспертов и общественных организаций поручено разработать отдельный закон", — говорит Пулатов.

Развитие казахского языка и формирование уважительного отношения к нему среди детей и молодёжи — одна из ключевых задач государства. Важным инструментом в этой работе является кинематограф, подчёркивает член курултая.

"Глава государства обозначил, что казахстанские продакшн-компании не должны гнаться за количеством фильмов (в прошлом году в прокат вышли 94 картины), а сосредоточиться на их качестве и смысловом наполнении. Кино как мощный идеологический инструмент не должно пропагандировать вредные привычки и девиантное поведение.

В качестве положительного примера для развития национального анимационного кино был отмечен мультфильм "Шоқан. Қашқария сапары". Эта лента посвящена деятельности казахского этнографа и путешественника Шокана Уалиханова и подчёркивает важность национального колорита в отечественной анимации", — заключил эксперт.

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.

В 2026 году курултай пройдёт в Кызылорде.