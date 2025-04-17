Ценное наследие казахской истории получило признание ЮНЕСКО
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Рукопись "Хандар шежіресі" ("Генеалогия ханов") внесена в Международный реестр ЮНЕСКО "Память мира". Реализована ещё одна инициатива Главы государства. Об этом сообщил госсекретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.
На четвёртом заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по сохранению уникального документального наследия нашей страны.
Рукопись "Хандар шежіресі" в форме свитка длиной более трёх метров написана в XVIII веке.
"Этот ценный артефакт, признанный ЮНЕСКО, демонстрирует глубокие корни правителей казахских степей, помогает понять происхождение исторических личностей и их взаимодействие с другими народами в период с VI по XIX век", - отметил Карин.
Ранее в реестр ЮНЕСКО вошли рукописи Ходжи Ахмеда Ясауи, архивные материалы международного антиядерного движения "Невада-Семей", а также архивные фонды Аральского моря.
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