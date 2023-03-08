Ценитель женской красоты из Семея о казахстанках: "Добрые. Красивые. Открытые"

Фото: Музей им. Ф. Достоевского

Интерфейс графического приложения — вместо кистей и холста, а художественную студию заменил виртуальный мир! Такой набор художник из Семея Михаил Пауцкий берёт за основу для создания работ в современном художественном стиле — цифровой живописи. Молодой и талантливый творец находится в непрерывном поиске новых идей и образов, но чаще возвращается к самому проверенному — образу женщины. В праздничный день он рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о дуальности восприятия женской внешности — о секрете красоты казахстанских девушек и о салонном тюнинге, который скрывает сущность.



Михаил Пауцкий пишет картины, преподаёт тонкости изобразительного искусства в собственной студии и радует подписчиков новыми идеями, а поклонники пристально следят за его творчеством. Но чаще — именно поклонницы, порой неожиданно находящие свой образ на очередной его работе.

Природа и девушки - любимые темы его творений. Первая персональная выставка Михаила так и называлась — "Девушки". Она состоялась ровно год назад, была представлена на объёмных холстах, исполненных в технике живописи.

"Почему именно девушки? Здесь всё просто: они — самый богатый образ, самое прекрасное, что есть в мире, в природе. И не зря многие страдают из любви к девушкам — есть в них какая-то сущность, которая тебя манит и одновременно может убить, — размышляет о женской силе романтик Михаил Пауцкий. — Они как космос, в них сильнейшая энергия. И вот доказательство — если ты влюбишься, то можешь совершить ради неё такие вещи, которых ты от себя даже не ожидал".

Перерыв на обед, очередь в кассу, загородная поездка, прогулка на улице — почти каждое свободное мгновение художника из Семея превращается в новые штрихи будущих зарисовок. Ни минуты покоя? Вовсе нет. Именно в мимолётном творчестве он находит отдых от холста и масла, расслабление от быта и суеты, фиксирует идеи. Но вместо карандаша в его руках виртуозно балансирует стилус.

Фото: Михаил Пауцкий

Цифровая живопись прочно обосновалась в жизни художника. Его зарисовки и этюды, выполненные на планшете, уже завоевали любовь виртуального сообщества. Да такую, что Михаилу предложили экспонироваться ещё раз.

Вторая персональная выставка семейского художника тоже посвящена прекрасным девичьим ликам. Но её особенность в том, что все образы застыли в "цифре", а не в масле. На днях выставка открылась в музее имени Ф. Достоевского, а приурочена она Международному женскому дню.

"В основном я пишу маслом. А планшет использую как вспомогательную платформу для традиционной живописи и рисования. Но вторая моя выставка посвящена именно цифровым зарисовкам, созданным за короткое время на планшете. На одну такую работу уходит примерно 15 минут. Некоторые более взрослые коллеги меня не понимают, мол, художник должен рисовать только с использованием привычных инструментов. Но есть такое понятие, как зарисовки, этюды. Они приходят к тебе внезапно. Например, идёшь по улице, видишь интересный мотив, берёшь планшет и быстро фиксируешь. Бумага и карандаши не всегда бывают под рукой. Это упрощает работу. Вот и всё!", — рассказал Михаил о причине своего интереса к цифровому искусству.

Свой первый планшет художник приобрёл в кредит четыре года назад. Когда освоил графические программы, то на пару с цифровым помощником стал создавать виртуальные, но вполне реальные работы. Михаил записывает процесс творчества, накладывает музыку и "заливает" на личные странички. А подписчики заваливают его комментариями.

Эти ролики он продублировал во время открытия выставки в музее. Многие девушки, пришедшие на выставку красавца-холостяка, узнали в работах и себя. Большинство графических экспонатов создано по фотографии.

"В основном я пишу тех, кого знаю или хотя бы видел, встречал. Это очень важно для меня. Когда узнаёшь о человеке больше, то портрет получается более правдоподобный, характер можно изобразить на портрете. А вот портрет неизвестной мне лично девушки будет не так богат для меня. При этом я рисую на планшете в основном с фотографии, редко с натуры. Ведь не всегда стоя в очереди можно найти натурщицу! Но здесь важно не скопировать снимок, а перенести сущность, и сделать это по-своему: например, некоторые вещи на заднем плане вообще не нужны, а какие-то я оставляю", — пояснил художник.

Фото: Михаил Пауцкий

За годы творчества Михаил стал очевидцем того, как меняются каноны женской красоты. Высокие скулы, накаченные губы, татуаж век и ресницы с размахом скрывают истинную внешность. Разглядеть лицо за салонным "тюнингом" порой просто не реально.

"На самом деле большие губы - это не очень красиво, приходится уменьшать их на картинах. Или, например, чёрные татуированные веки, за которыми не видно этой очаровательной складки. Я стараюсь не браться за такие образы, — признаётся Михаил. — Больше нравится естественность. Хорошее настроение, искренняя улыбка - вот секрет красоты казахстанских девушек. Они отличаются тем, что они добрые, красивые, открытые и всегда готовы прийти на помощь, посотрудничать".

К слову, художник из Семея редко пишет картины на заказ. Попса, любимая многими, не в его вкусе, а переступать через себя ради коммерции художник не готов. Он зарабатывает преподаванием, делится своими знаниями с начинающими, многие из которых впервые увидели процесс живописи только в его студии.

Возраст учеников — от 12 до 70 лет. Об учительском таланте Михаила можно судить по успехам его воспитанников, над которыми он сам иронизирует.

"Приходят мои ученики, которые вообще не умеют рисовать, которые ни разу и ничего, а потом их вообще от кисти не оторвёшь. Некоторые из них работают на заказ, причём заказов у них больше чем у меня", — улыбается Михаил.

Противостояние цифрового и традиционного искусства в мире набирает обороты. Некоторые всемирно известные музеи и галереи посвящают современному арту всё больше внимания и пространства. Но Михаил Пауцкий из Семея доказывает, что цифра должна быть помощником холста и масла, а не наоборот.