Цена за проезд в Петропавловске стала дороже чем в Астане

В областном центре СКО вырастет тариф на проезд в общественном транспорте. Одна поездка горожанам будет обходиться в 100 тенге при оплате картой и 170 – наличным. При этом детский билет составит половину цены от взрослого. Горожане таким нововведениям не рады, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Стоимость проезда в автобусах поднялась на 20 и 40 тенге. Билет за безналичный расчет в Петропавловске теперь будет стоить дороже, чем в столичном городском транспорте, где за поездку горожане отдают 90 тенге.

Прежде в регионе повышали тариф на проезд в общественном транспорте шесть лет назад. С тех пор ценники на ГСМ, запчасти и заработные платы существенно возросли. Инфляция внесла свои коррективы в статьи расходов перевозчиков. Поэтому депутаты на областной сессии приняли решение утвердить повышение тарифа.

В акимате Петропавловска отмечают, что работа над повышением тарифа активизировалась еще в ноябре прошлого года.

"Когда утверждался тариф 124 дизельное топливо стоило, сейчас оно 290, а в зимнее время оно будет больше 400 тенге. Поэтому все эти факторы влияют на себестоимость тарифа. Кроме того, с 2021 года мы начали субсидировать перевозки. Они были признаны социально значимыми", - пояснил заместитель акима Петропавловска Адильбек Аубакиров.

Субсидирование перевозчиков продолжается и сейчас. В этом году из бюджета на компенсацию расходов требовалось 3 млрд тенге. Часть из которых уже выделена. В прошлом же году выделялось 2 млрд тенге.

"Тех средств, которые мы получим от повышения тарифа, не будет достаточно чтобы работать безубыточно. Поэтому акимат также продолжит субсидировать перевозки", - подтвердил спикер.

Горожане новость об увеличении стоимости проезда восприняли без радости.

"Я все понимаю, что растут цены на бензин, на обслуживание автобусов и всего подобного. Но ведь зарплаты то больше не становятся. Давайте посчитаем на примере моей семьи. У нас нет автомобиля. Муж дважды в день ездит на автобусе. У дочери скоро начнется учебный год. Тоже дорога в школу дважды в день. Я выхожу из декрета и начинаю возить ребенка в детский садик, потом ехать на работу. И обратно. 700 тенге в день, 23 рабочих дня. 16 тысяч только на проезд", - считает горожанка.

"Подняли? Ну это было ожидаемо. Мы слышали разговоры… Дело больше даже в другом. Вы посмотрите за проезд в каких автобусах мы платим. Они же чадят жутко. Черный едкий дым за ним столбом. Вот это почему не проверяют? Это же экология, мы этим все дышим", - прокомментировал петропавловец.

Новый тариф на проезд в городских автобусах начнет действовать в течение двух недель.

Также в Петропавловске планируется к середине сентября восстановить электронные табло, размещенные на остановочных павильонах. Сейчас по городу их 31. Следом начнут устанавливать в общественном транспорте датчики пассажиропотока. Это поможет сделать работу перевозчиков прозрачной и точнее определить пассажиропоток.

По дорогам Петропавловска ежедневно курсируют 185 автобусов по 18 социально значимым маршрутам, перевозя до 75 тысяч горожан в день.