Лента новостей
- "Цена отыграет вверх" - застройщики Казахстана ожидают дефицит нового жилья в 2024 году 01:31 95
- "Пусть это будет началом изменений в жизни". Как проходят крещенские купания в Астане 00:19 230
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 487
- Коммунальная авария: более 100 многоэтажек и школу отключили от отопления в Атырау 18.01.2023 305
- Алматинка разбила чужое авто в отместку мужу 18.01.2023 336
- Гражданин Турции погиб в Актюбинской области 18.01.2023 413
- Бомжи облюбовали школу в Алматинской области 18.01.2023 341
- Насиловал дочь: педофила осудили в Талдыкоргане 18.01.2023 682
- Мы просто сжимаем пружину - эксперт о сдерживании цен на топливо 18.01.2023 377
- Веганская мода: как в Казахстане создавался бренд одежды из конопли 18.01.2023 409
- Премьер-министр резко высказался о ремонте дорог в Казахстане 18.01.2023 479
- Госкомиссия по реабилитации жертв политических репрессий подвела итоги работы за год 18.01.2023 438
- Вымогатели требовали у бизнесмена дорогой автомобиль в Алматинской области 18.01.2023 492
- Партия Respublica получила государственную регистрацию 18.01.2023 543
- Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане 18.01.2023 512
- Крупную партию наркотиков и оружие изъяли у жителя Алматы 18.01.2023 434
- Более миллиона семей получат новое жильё до 2029 года - глава МИИР 18.01.2023 534
- Железную дорогу в обход Алматы начнут строить в этом году 18.01.2023 11293
- Бесплатный проезд в автобусах могут ввести для детей в Караганде 18.01.2023 418
- Токаев пригласил правителя Дубая в Казахстан 18.01.2023 438
- Тимур Турлов стал главой Казахстанской федерации шахмат 18.01.2023 448
- Нобелевский лауреат и советник Генсека ООН стал профессором Шымкентского вуза 18.01.2023 689
- 180 тысяч тенге будут платить гостевым семьям в ВКО за обучение детей казахскому языку 18.01.2023 576
- Акимом Караганды назначен Мейрам Кожухов 18.01.2023 487
- 18 единиц оружия и более 900 боеприпасов обнаружили жамбылские полицейские 18.01.2023 447
- В Таразе запустили систему "Сергек" 18.01.2023 393
- Сельчанам в Мангистау доступны микрозаймы под 2,5% годовых с 2023 года 18.01.2023 416
- Глава МВД Украины погиб в разбившемся вертолёте 18.01.2023 659
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 432
- Нуждающиеся в ревизионном эндопротезировании стоят в очереди 2,5 года — депутат Камасова 18.01.2023 432
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 781
- "Инфляция порождается не на базарах" - депутаты назвали главную неудачу правительства в 2022 году 18.01.2023 510
- Почти втрое сократилось производство соков в Казахстане за 10 лет 18.01.2023 549
- Какие госорганы могут завести уголовные дела в отношении семьи Назарбаева 18.01.2023 71272
- "У государства нет внятной позиции" - депутаты о проблемах Аральского моря 18.01.2023 427
- Завышенные счета за комуслуги в Астане: КРЕМ проверяет монополистов 18.01.2023 400
- Перенести дату последнего звонка в школах предложили в мажилисе 18.01.2023 480
- Экс-полицейский оформлял кредиты на потерпевших — в мажилисе рассказали детективную историю 18.01.2023 580
- Спрос на работников в Казахстане превысил предложение втрое 18.01.2023 471
- Спасатели Астаны призвали горожан на Крещение окунаться только в оборудованных купелях 18.01.2023 512
- Депутаты потребовали убрать акимов из партии власти и назначать их на один срок 18.01.2023 611
- Определены участки нахождения пограничников на казахстанско-кыргызской границе 18.01.2023 454
- Казахстан и Франция будут сотрудничать в части расследования уголовных дел 18.01.2023 378
- Казахстан сможет вернуть из Франции украденные активы 18.01.2023 813
- Договор с Францией не предполагает экстрадиции Аблязова — Генпрокуратура РК 18.01.2023 562
- Опубликованы Facebook-страницы глав департаментов по борьбе с коррупцией в регионах 18.01.2023 417
- В Миннауки утвердили категории для претендентов на стажировку по программе "Болашак" 18.01.2023 414
- Повышение доходов, строительство медцентров и школ: Алтай Кульгинов посетил Актюбинскую область 18.01.2023 651
- Более 360 досудебных расследований в отношении предпринимателей прекратили прокуроры 18.01.2023 420
- Lexus слетел с моста в Актобе 18.01.2023 568
- Из-за гибели человека в гололёд на сотрудников "КазАвтоЖол" завели уголовное дело 18.01.2023 498
- ЧП произошло на "АрселорМиттал Темиртау" 18.01.2023 627
- Работают даже ночью: в Астане начали очищать от гололёда дороги и тротуары 18.01.2023 460
- 70 новых заражённых коронавирусом выявили в Казахстане 18.01.2023 583
- Теперь их семеро: Тройня родилась в Костанайской области 18.01.2023 1374
- Пропавшего в Семее подростка нашли полицейские 18.01.2023 686
- Сабина Алтынбекова показала свою неожиданную "любовь" 18.01.2023 15307
- Женщина вывалила противогазы у стен шымкентского акимата 18.01.2023 4599
- Казахстан на три месяца приостановил экспорт лука 18.01.2023 582
- Жители Актау рискуют здоровьем ради фото заледеневшего Каспия 18.01.2023 2107
- Объявлена Птица года 2023 в Казахстане 18.01.2023 628
- О чем говорил Токаев на инвестиционном круглом столе в Абу-Даби 18.01.2023 612
- Президент встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном 18.01.2023 563
- Почему государство не будет вкладываться в некоторые сёла? 17.01.2023 790
- Туркестанцы откликнулись на обращение объединения депутатов маслихатов Казахстана 17.01.2023 630
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 587
- Один из самых быстрых велосипедистов в мире подписал контракт с Astana Qazaqstan 17.01.2023 587
- Полицейских осудили за пытки в Алматы 17.01.2023 598
- Где можно будет окунуться в прорубь в Алматинской области 17.01.2023 3488
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 561
- Акционер First Abu Dhabi Bank рассказал о планах по инвестированию в казахстанские проекты 17.01.2023 654
- Токаев поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна 17.01.2023 721
- Новый телеканал появился в Казахстане 17.01.2023 885
- Юлия Путинцева одержала волевую победу на открытом чемпионате Австралии 17.01.2023 577
- Нарушения прав потребителей товарного газа выявили прокуроры в Астане 17.01.2023 585
- "Қазақстан халқына" выделит гранты на обучение детям погибших в январских событиях граждан РК 17.01.2023 522
- Госстипендию имени Назарбаева в области культуры переименовали 17.01.2023 2308
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 567
- "ВИП – казашка" из Каскелена привлечена к ответственности 17.01.2023 880
- Тройняшки появились на свет в Уральске 17.01.2023 566
"Цена отыграет вверх" - застройщики Казахстана ожидают дефицит нового жилья в 2024 году
В Казахстане по итогам 2022 года сократилось число введённых в эксплуатацию квадратных метров жилья почти на 9%. И такую же тенденцию ожидают в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
В 2022-м в эксплуатацию сдали всего 1,5 тысячи многоэтажек и чуть больше 36 тысяч индивидуальных строений. Больше всего новосёлов оказалось в Павлодарской области. За ней следуют Восточно-Казахстанская и Жетысуская. Хуже всего жилищный фонд обновляется в Улытауской, Мангистауской, Атырауской областях и на севере страны.
В Ассоциации застройщиков Казахстана прогнозируют низкие темпы возведения жилья и в этом году. Неутешительный сценарий возможен, если в стране не появится больше выгодных ипотечных программ.
"Мы видим существенный спад. Это, естественно, связано с ипотечными программами. Почему? Потому что, кроме той же ипотеки "7-20-25", кроме крутейших механизмов "Отбасы банка", других инструментов нет. В следующем году будет как раз таки дефицит квадратных метров, который скажется на цене. То есть цена отыграет вверх. А в этом году, возможно, цена будет держаться в пределах текущих значений. В рамках инфляции", - говорит президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.
-
Trend news
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 429
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 774
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 1226
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 924
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 1242
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 1392
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 7663
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 1188
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 14675
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 2071
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1513
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 125654
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 1370
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 35608
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 4798
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 3924
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 4565
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 12318
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5219
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 17715
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 8395
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1431
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2173
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1652
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2032
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 24483
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7311
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1474
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 3917
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 1797
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2257
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9048
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8638
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 7002
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3746
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 3927
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4035
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 5967
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2233
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2526
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3296
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 53709
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3379
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 4777
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 2293
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 2855
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 3403
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 3556
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 6995
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 9343
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 2988
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 2882
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 14078
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 5051
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 3471
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 2976
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5608
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 9270
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 39507
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 44012
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3659
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3569
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 3426
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 3364
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 3046
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 4430
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 3777
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 116539
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 45902
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 65143
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3596
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 15145
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 9317
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 3794
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 4186
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 48651
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 27423
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 4342
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 4213
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 22714
-
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 585
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 559
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 566
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 493
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 671
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 758
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 780
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 759
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 971
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 852
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1243
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1255
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1188
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1184
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1284
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1291
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1518
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1386
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1320
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1399
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1518
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 3867
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2041
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 2138
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 3030
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 2726
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 2747
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2663
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2701
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 3334
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 3714
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 5414
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 5463
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 5430
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 3838
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 3722
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 3967
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 4013
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 3844
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 3935
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 4857
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4642
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 5160
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 5035
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 4927
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5694
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 5882
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 6268
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 6713
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6373
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 6896
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 6727
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 6881
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7238
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7353
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 7825
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 7893
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7546
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 8113
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 7805
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 7835
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7581
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 8018
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 8356
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 8008
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 8276
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8151
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 8418
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8303
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 9077
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 9339
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 9180
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9552
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 9242
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 9324
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 9267
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 9151
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 9604
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 9882
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 9541