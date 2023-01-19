"Цена отыграет вверх" - застройщики Казахстана ожидают дефицит нового жилья в 2024 году

Фото: pixabay.com

В Казахстане по итогам 2022 года сократилось число введённых в эксплуатацию квадратных метров жилья почти на 9%. И такую же тенденцию ожидают в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В 2022-м в эксплуатацию сдали всего 1,5 тысячи многоэтажек и чуть больше 36 тысяч индивидуальных строений. Больше всего новосёлов оказалось в Павлодарской области. За ней следуют Восточно-Казахстанская и Жетысуская. Хуже всего жилищный фонд обновляется в Улытауской, Мангистауской, Атырауской областях и на севере страны.

В Ассоциации застройщиков Казахстана прогнозируют низкие темпы возведения жилья и в этом году. Неутешительный сценарий возможен, если в стране не появится больше выгодных ипотечных программ.

"Мы видим существенный спад. Это, естественно, связано с ипотечными программами. Почему? Потому что, кроме той же ипотеки "7-20-25", кроме крутейших механизмов "Отбасы банка", других инструментов нет. В следующем году будет как раз таки дефицит квадратных метров, который скажется на цене. То есть цена отыграет вверх. А в этом году, возможно, цена будет держаться в пределах текущих значений. В рамках инфляции", - говорит президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.