Цена нефти Brent снизилась до 87 долларов за баррель
Сегодня, 20:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:26Сегодня, 20:26
90Фото: pxhere.com
Фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
Падает в цене и американская смесь WTI. За её баррель дают почти 83 доллара.
По данным аналитиков, цены на чёрное золото продолжают опускаться после данных о росте коммерческих запасов сырья в США.
Упал в цене и биткоин, сразу на 85 процентов. Сейчас криптовалюта стоит около девяти тысяч долларов, свидетельствуют данные площадки Coindesk. Резкое ослабление виртуальной валюты произошло в ночь на 19 марта. Эксперты объясняют обвал сбоем в торговом алгоритме.
Самое читаемое
- Казахстанская школьница поступила в лучший университет мира
- В Великобритании нашли ценные рукописи, связанные с историей Казахстана
- Город превратится в бутылочное горлышко: что не так с генеральным планом Семея?
- Женщина поймала мужа на измене при помощи приложения для бега
- Самый популярный город для переезда внутри страны назвали в Казахстане