Цена нефти Brent снизилась до 87 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Падает в цене и американская смесь WTI. За её баррель дают почти 83 доллара.

По данным аналитиков, цены на чёрное золото продолжают опускаться после данных о росте коммерческих запасов сырья в США.

Упал в цене и биткоин, сразу на 85 процентов. Сейчас криптовалюта стоит около девяти тысяч долларов, свидетельствуют данные площадки Coindesk. Резкое ослабление виртуальной валюты произошло в ночь на 19 марта. Эксперты объясняют обвал сбоем в торговом алгоритме.



