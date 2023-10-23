Цена на золото резко выросла за месяц, отражая рост рисков

Цена главного драгоценного металла в мире выросла за последний месяц почти на 7%, достигнув 2 тысяч долларов за унцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на telegram-канал Tengenomika.

С одной стороны, эскалация глобальной геополитической напряженности из-за ситуации в секторе Газа. С другой стороны, рост долларовых ставок из-за жесткой монетарной политики ФРС США, и как следствие, дальнейшее удорожание самого доллара.

Эти факторы негативно влияют на риск-аппетит инвесторов и трейдеров во всем мире. То есть, золото может рассматриваться не только как убежище от растущих геополитических рисков, но и альтернативной гаванью от волатильности на финансовых рынках облигаций и акций.

Для Казахстана рост котировок золота является хорошей новостью, поскольку значительная часть наших международных резервов, то есть буффера, хранится в золоте.