  • 23 Октября, 07:04
  • BAIGENEWS
Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе - Токаев
Подросток-убийца собственной матери арестован в ЗКО
Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысятся в Казахстане
Приговор в деле о взрывах на военном складе под Таразом вынесли в Шымкенте
Казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты
Новую модель школьного питания разработали в Казахстане
Запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам могут в Казахстане
Глава Минсельхоза рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность в Казахстане
В Казахстане появятся два новых праздника
Девять детей попали в реанимацию из-за вспышки кори в Атырауской области
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Цена на золото резко выросла за месяц, отражая рост рисков

Сегодня, 06:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay Сегодня, 06:30
Сегодня, 06:30
135
Фото: Pixabay

Цена главного драгоценного металла в мире выросла за последний месяц почти на 7%, достигнув 2 тысяч долларов за унцию, передает  BaigeNews.kz со ссылкой на telegram-канал Tengenomika.

С одной стороны, эскалация глобальной геополитической напряженности из-за ситуации в секторе Газа. С другой стороны, рост долларовых ставок из-за жесткой монетарной политики ФРС США, и как следствие, дальнейшее удорожание самого доллара.

Эти факторы негативно влияют на риск-аппетит инвесторов и трейдеров во всем мире. То есть, золото может рассматриваться не только как убежище от растущих геополитических рисков, но и альтернативной гаванью от волатильности на финансовых рынках облигаций и акций.

Для Казахстана рост котировок золота является хорошей новостью, поскольку значительная часть наших международных резервов, то есть буффера, хранится в золоте.

Самое читаемое

Наверх