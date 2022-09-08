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Цена на нефть снизилась до минимума за шесть месяцев
Цены на нефть снизились более чем на три доллара до самого низкого уровня с 24 февраля. Падение вызвали опасения из-за рисков рецессии и неблагоприятными данными китайской торговли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть Brent упали на 3,40 доллара или на 3,66 процента до 89,43 доллара за баррель, достигнув самого низкого уровня с третьего февраля, и упав ниже 90 долларов за баррель впервые с восьмого февраля.
"Призрак спада спроса в западном мире близится к тому, чтобы стать реальностью, поскольку стремительный рост инфляции и повышение процентных ставок влияют на снижение потребления нефтепродуктов", — объяснил аналитик PVM Стивен Бреннок.
Аналитик отметил, что вероятность рецессии увеличила остановка российского газопровода "Северный поток-1".
Экономисты говорят, что давление на нефть оказывает сильный доллар. Дешевеет чёрное золото и на фоне коронавирусных ограничений в Китае и ожиданий повышения процентных ставок в США, которые усилили опасения по поводу развития глобальной рецессии и снижения спроса на топливо.
Отметим, что доллар достиг 24-летнего максимума по отношению к иене и 37-летнего максимума по отношению к фунту стерлингов.
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